On binlerce ev sahibi ve emlakçı RADAR'a yakalandı
Yaklaşık 1,5 yıldır aralıksız artan ve artık akıl almaz rakamlara ulaşan konut fiyatları için "RADAR" sistemi devrede. Kira geliri elde edenler ve emlakçılardan oluşan 55 bin kişi ile gayrimenkulun değerini düşük gösteren 80 bin mükellef inceleme altında...
Gayrimenkul sektöründe kira geliri elde edenlere ve emlakçılara yönelik yapılan incelemeler sonucunda ilk etapta 55 bin riskli işlem tespit edildi. Gayrimenkulun değerini düşük gösteren 80 bin mükellef de RADAR sistemine takıldı.
Fahiş fiyat artışı yapanlar, alım-satım işlemleri esnasında yanıltıcı beyanlarda bulunanlar, piyasada arz talep dengesinde dezenformasyona sebep olan emlakçılar hepsi yakın takipte.
Yeni Evim Projesi finansman modelinde fırsatçılığa taviz yok
Gayrimenkul sektörüne yönelik finansman, tapu ve emlak verileri mercek altına alındı. Gayrimenkul değerleme raporları kullanılarak analiz çalışmaları yürütüldü. Vatandaşlardan gelen ihbarlar da değerlendirmeye alındı.
55 bin riskli işlem tespit edildi
İncelemeler sonucunda ilk etapta 55 bin riskli işlem tespit edildi. Yüksek riskli görülen sonuçlar, ilgili birimlerle paylaşılacak.
80 bin mükellef mercek altında
RADAR sistemiyle mükellefler de yakından takipte. Sistemle gayrimenkulün gerçek değerini beyan etmeyip düşük tapu harcı ödeyen ve hazineyi zarara uğratan kişiler tespit edililiyor. İlk etapta RADAR'a 80 bin mükellef takıldı. Bu kişilerin vergisel yükümlülükleri mercek altına alındı.
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol