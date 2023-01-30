On binlerce ev sahibi ve emlakçı RADAR'a yakalandı

Yaklaşık 1,5 yıldır aralıksız artan ve artık akıl almaz rakamlara ulaşan konut fiyatları için "RADAR" sistemi devrede. Kira geliri elde edenler ve emlakçılardan oluşan 55 bin kişi ile gayrimenkulun değerini düşük gösteren 80 bin mükellef inceleme altında...

Gayrimenkul sektöründe kira geliri elde edenlere ve emlakçılara yönelik yapılan incelemeler sonucunda ilk etapta 55 bin riskli işlem tespit edildi. Gayrimenkulun değerini düşük gösteren 80 bin mükellef de RADAR sistemine takıldı. Fahiş fiyat artışı yapanlar, alım-satım işlemleri esnasında yanıltıcı beyanlarda bulunanlar, piyasada arz talep dengesinde dezenformasyona sebep olan emlakçılar hepsi yakın takipte. Yeni Evim Projesi finansman modelinde fırsatçılığa taviz yok Gayrimenkul sektörüne yönelik finansman, tapu ve emlak verileri mercek altına alındı. Gayrimenkul değerleme raporları kullanılarak analiz çalışmaları yürütüldü. Vatandaşlardan gelen ihbarlar da değerlendirmeye alındı. 55 bin riskli işlem tespit edildi İncelemeler sonucunda ilk etapta 55 bin riskli işlem tespit edildi. Yüksek riskli görülen sonuçlar, ilgili birimlerle paylaşılacak. 80 bin mükellef mercek altında RADAR sistemiyle mükellefler de yakından takipte. Sistemle gayrimenkulün gerçek değerini beyan etmeyip düşük tapu harcı ödeyen ve hazineyi zarara uğratan kişiler tespit edililiyor. İlk etapta RADAR'a 80 bin mükellef takıldı. Bu kişilerin vergisel yükümlülükleri mercek altına alındı.