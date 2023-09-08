  1. Anasayfa
  2. Ekonomi
  3. Emlak
  4. OVP'den yeni konut kredisi kampanyası çıktı

OVP'den yeni konut kredisi kampanyası çıktı

OVP'den yeni konut kredisi kampanyası çıktı
Güncelleme:

Orta Vadeli Program (OVP) ile dar gelirli vatandaşlar için yeni konut kredisi kampanyası hayata geçirilecek.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Orta Vadeli Programı (OVP) açıkladı.

Böylece ekonomide 3 yıllık yol haritası belli oldu.

Açıklanan OVP'ye göre, yeni konut kredisi kampanyası hayata geçirilecek. 

Plan doğrultusunda inşaat sektörü dar ve sabit gelirliye uygun fiyat aralıklarıyla konut üretimine başlayacak.

İLK KEZ EV ALACAKLAR FAYDALANABİLECEK
Sabah Gazetesi'nin aktardığı bilgiye göre, kamu bankaları da konut kredisi kampanyası ile destek vermesi beklenirken ilk kez ev alacaklara uygun kredi kullandırılacak.

Artan maliyetler, salgın dönemi ve depremlerin ardından daralan konut arzının hızla arttırılması hedefleniyor. 

Yeni sosyal konut projeleri geliştirilecek ve dar gelirli yurttaşların konuta erişim imkanı artırılacak.

Kamunun uygun koşullarda sağladığı konut kredileri ilk kez konut edinimini destekleyecek, dar ve orta gelirli yurttaşlar için belirli standartlarda ve uygun fiyat aralığında olacak şekilde yeni başlayan projelere tesis edilecek.

Sabah

Etiketler OVP orta vadeli program konut kredisi kampanyası ucuz kredi
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Survivor All Star'da bir yarışmacı daha belli oldu
Suudi Arabistan Ligi'ne yıldız yağdı! İşte yılın transferleri
İstanbullular dikkat! Bugün bu ilçelere elektrik verilemeyecek!
İstanbul için sağanak uyarısı! Saat verildi
İslam Memiş, 2023 sonu için dolar tahminini açıkladı
Sel felaketini önleyecek çözüm İstanbul'un altından çıktı: Yerebatan Sarnıcı!
Kredi kartı taksit sayıları yeniden değişiyor
Bu sitede oturanlar evlerini üstüne para verse de satamıyor
AK Parti'nin anketinde dikkat çeken İmamoğlu ayrıntısı
Prof. Dr. Ercan büyük deprem beklenen iller listesini güncelledi