Projeden ev alanlar için yargıdan emsal karar

Ankara'da yaşayan emekli bankacı Serpil Ozman, İstanbul’dan bir daire almaya karar verdi. Konut sektörünün önde gelen firmalarından birinin Basın Ekspres Yolu’ndaki projesinden bir dairede karar aldı.

Hürriyet gazetesinden Dinçer Gökçe'nin haberine göre Ozman ile inşaat şirketi arasında 26 Temmuz 2013’te gayrimenkul satış sözleşmesi imzalandı.

Bakanlar Kurulu, 8 Eylül 2016’da, konut piyasasına ivme kazandırmak için yüzde 18’lik KDV oranını yüzde 8’e indirdi. 10 puanlık KDV indiriminin uygulanacağı konutların teslim tarihlerinin 8 Eylül 2016 ile 31 Mart 2017 arasında olması şartı getirildi. İnşaat şirketi de Ozman’ın dairesi 30 Aralık 2016’da teslim etti.

Yüksek mahkeme, tüketicinin 10 puanlık KDV indirimi nedeniyle fazladan ödediğini belirttiği 16 bin 205 liranın faiziyle iadesine karar verdi. Kararın, benzer taleple açılan çok sayıda dava için emsal teşkil edeceği kaydediliyor.