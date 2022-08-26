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Resmi Gazete'de yayımlandı, inşaat maliyet bedelleri değişti!

Resmi Gazete'de yayımlandı, inşaat maliyet bedelleri değişti!

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından hazırlanan Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Emlak vergisine esas olmak üzere gelecek yıl için bina metrekare normal inşaat maliyet bedelleri, meskenler açısından 140,03 lira ile 6 bin 423,65 lira arasında değişecek. Tebliğle, emlak vergisine esas olmak üzere gelecek yıl için bina metrekare normal inşaat maliyet bedelleri belirlendi.

Buna göre, mesken binaları açısından lüks inşaatlar için metrekare normal inşaat maliyet bedelinin asgari ve azami sınırları 2 bin 930,55 lira ile 6 bin 423,65 lira, birinci sınıf inşaatlar için 1236,74 lira ile 4 bin 295,70 lira, ikinci sınıf inşaatlar için 871,23 lira ile 2 bin 910,41 lira, üçüncü sınıf inşaatlar için 294,29 lira ile 1982,22 lira, basit inşaatlar için 140,03 lira ile 893,96 lira arasında olacak.

Tebliğle, fabrika, otel, hastane, sinema, banka, okul, havuz gibi binaların metrekare normal inşaat maliyet bedelleri de yeniden düzenlendi. (AA)

 

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