Şimşek açıkladı: Kira artışına karşı yeni hamle

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kira artışlarına karşı dar gelirliler için yeni sosyal konut projeleri geliştirileceğini açıkladı.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kiralardaki artışın önüne geçmek için yeni sosyal konut projeleri geliştirileceğini söyledi.

Konuyla ilgili soru önergesine yanıt veren Şimşek, "Orta vadede kiralardaki artışların önüne geçmek ve deprem kaynaklı konut stokundaki kayıpları telafi etmek üzere yeni sosyal konut projeleri geliştirilecek." dedi.

Bakan Şimşek, dar gelirli vatandaşların konuta erişimini artırmaya yönelik çalışmalar yapılacağını belirtti.

MEMURA KİRA ÖDEMESİ YAPILIYOR MU?

Şimşek, lojman yerine kiraya çıkan bürokratların kira ücretlerinin ödenip ödenmediği sorusuna da yanıt verdi.

Mevzuatı hatırlatan Bakan Şimşek, kamu personeline herhangi bir kira ödemesi yapılmasının söz konusu olmadığını söyledi.