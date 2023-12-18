TCMB konut fiyatları istatistikleri açıklandı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) 2023 Ekim ayına ilişkin Konut Fiyat Endeksini (KFE) açıkladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan, AK Parti iktidarına yakınlığıyla bilinen Hürriyet'in yayın yönetmeni Ahmet Hakan Coşkun'la yaptığı söyleşide İstanbul'da barınma krizine dönüşen kiralık evlerle ilgili yaptığı itirafla gündeme oturmuştu.

Erkan'ın "İstanbul, Manhattan’dan pahalı olur mu? Biz İstanbul’da ev bulamadık. Annemlere yerleştik, onların yanında kalıyoruz" açıklamasına tepki yağmış ve gözler TCMB'nin bugün açıklayacağı 2023 Ekim ayına ilişkin Konut Fiyat Endeksi rakamlarına çevrilmişti.

Merkez Bankası (TCMB) 2023 Ekim ayına ilişkin Konut Fiyat Endeksini (KFE) açıkladı.

Buna göre, konut fiyatları 2023 Ekim'de yıllık bazda yüzde 86,5 arttı. Böylece konut fiyatlarındaki artış hızı ekim ayında da geriledi.

TCMB verilerine göre konut fiyatları 2023 Eylül'de yıllık bazda yüzde 89,2 artmış böylece yıllık artış hızında gerileme eylülde de sürmüştü.

Aylık yüzde 3,8 arttı

Türkiye’deki konutların kalite etkisinden arındırılmış fiyat değişimlerini izlemek amacıyla hesaplanan KFE, 2023 yılı ekim ayında bir önceki aya göre yüzde 3,8 oranında arttı.

Bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 86,5 oranında artan KFE, aynı dönemde reel olarak yüzde 15,4 oranında artış gösterdi.

Ortalama konut fiyatları

Türkiye genelinde bir konutun ortalama metrekare fiyatının 3 bin 35,5 TL olduğu açıklandı. Böylece 100 metrekarelik bir konutun fiyatı 3 milyon TL oldu.

100 metrekarelik bir konutun ortalama fiyatı İstanbul'da 4 milyon 438 bin TL, Ankara'da 2 milyon 330 bin TL, İzmir'de ise 3 milyon 477 bin TL oldu.

İstanbul, Ankara ve İzmir’in konut fiyat endekslerindeki gelişmeler değerlendirildiğinde, 2023 yılı ekim ayında bir önceki aya göre, sırasıyla yüzde 2,9, 4,7 ve 3,3 oranlarında artış gözlendi.

Endeks değerleri bir önceki yılın aynı ayına göre, İstanbul, Ankara ve İzmir’de sırasıyla yüzde 74,4, 101,5 ve 80,1 oranlarında artış gösterdi.

Türkiye genelinde yıllık fiyat artışının en yüksek olduğu şehirler yüzde 127,1 artışla Ağrı, Iğdır, Kars, Ardahan'ın içinde olduğu bölge oldu. Çankırı, Sinop, Kastamonu bölgesinde yıllık fiyat artışı yüzde 123,9 olurken Artvin, Giresun, Ordu, Gümüşhane'de artış yüzde 123 oldu.