TOKİ ve Emlak Konut'un beklenen Gayrimenkul Sertifkası satışları başlıyor

TOKİ ve Emlak Konut GYO, İstanbul Başakşehir’de TOKİ mülkiyetinde bulunan taşınmazlar üzerinde geliştirilen Gayrimenkul Sertifikası satışlarına başlıyor...

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) ile iş birliği protokolü imzalanmasını takiben TOKİ mülkiyetinde bulunan İstanbul Başakşehir'deki taşınmazlar üzerinde geliştirilecek projeye ilişkin Gayrimenkul Sertifikası ihracı için Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) resmi başvuruda bulunulmuştu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, yarın İstanbul’da konut piyasasında yeni bir dönemi başlatacak gayrimenkul sertifikası ile konut alımına imkan tanıyan projeyi duyuracak.

Emlak Konut GYO ve TOKİ iş birliğiyle hayata geçecek proje, vatandaşlara küçük birikimlerle konut projesine ortak olma imkanı sunacak.

Emlak Konut'tan yapılan açıklamada, gayrimenkul sektörünün dinamikleri ve tasarruf sahiplerinin beklentileri doğrultusunda atılan bu adımın sermaye piyasaları ile gayrimenkulü buluşturan önemli bir enstrüman olduğu belirtildi.

Emlak Konut tarafından halka arz edilecek Gayrimenkul Sertifikası ile yatırımcılar küçük birikimlerle büyük projelere ortak olabilecek. Gayrimenkul Sertifikası modeli, Emlak Konut ve TOKİ'nin sağladığı güvence ile birlikte yatırımcılar için şeffaf ve güvenilir bir yatırım imkânı sunacak. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Amacımız, tasarruf sahiplerine ve yatırımcılarımıza ister konut edinebilecekleri, isterse proje kapsamındaki gayrimenkullerin değer artışından şeffafça yararlanabilecekleri esnek bir yatırım fırsatı sunmaktır. İzahname Seti'nin SPK onayını müteakip sürece dair gerekli açıklamalar çok yakında kamuoyunun bilgisine sunulacaktır."

TOKİ ve Emlak Konut finans sektörüyle güç birliği yapıyor

TOKİ ve Emlak Konut, finans sektörüyle kurduğu iş birliğiyle gayrimenkul yatırımında yeni bir dönem başlatıyor. Bankalar ve finans kuruluşlarıyla geliştirilen bu ortak yapıyla yatırımcılar ellerindeki tasarruf oranında Başakşehir'de hayata geçirilecek projeye katılabilecek ve güvenli bir şekilde yatırım yapabilecek. Bu iş birliği, gayrimenkul sektörü ile finans dünyası arasında güçlü bir köprü kurulması hedefleniyor. Gayrimenkul sertifikası projesi, gayrimenkul yatırımını sadece belli bir kesime değil, toplumun her kesimine ulaştırmayı hedefliyor. Böylece hem küçük yatırımcılar ev sahibi olabilecek hem de tasarrufları değer kazanacak.

Gayrimenkul sertifikası nedir ?

Emlak Konut Gayrimenkul tarafından yapılan açıklamada Gayrimenkul Sertifikası'nın Borsa İstanbul'da işlem gören, yatırımcıların küçük birikimlerle konut projesinde ev sahibi olmasını ve gayrimenkul yatırımı yapmasını sağlayan bir yatırım aracı olduğu belirtildi. Uzmanlara göre tasarruf sahipleri Gayrimenkul Sertifikası ile TOKİ ve Emlak Konut güvencesiyle hayata geçirilen konut projesine ortak olabilecek, bütçelerine göre kendi belirledikleri oranlarda yatırım yapabilecek. Yatırımcılar istedikleri kadar sertifika alabilir, diledikleri kadar biriktirebilecek.

Gayrimenkul sertifikası nasıl kullanılır ?

Gayrimenkul Sertifikası'nın bir evin küçük hisselere bölünerek yatırımcılara sunulması olarak tanımlayan uzmanlar, banka veya aracı kurumlarda yatırım hesabı olan yatırımcıların bu sertifikaları alıp satabileceğine, isterlerse proje değerlendikçe birikimlerini kazanca dönüştürme fırsatı elde edebileceğine dikkat çekiyor.

Ne zaman başlayacak ?

Süreç, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) onayının ardından başlayacak. Tüm detaylar Emlak Konut'un resmi internet sitesi ve Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden çok yakın zamanda duyurulacak. Bilgilere Emlak Konut GYO'nun resmi internet sitesi www.emlakkonut.com.tr ve Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) www.kap.org.tr üzerinden ulaşılabilecek.

Türkiye'de ilk kez uygulanmıyor ?

Gayrimenkul sertifikası modeli Türkiye'de ilk kez uygulanmıyor. 2017 yılında TOKİ tarafından Başakşehir'de hayata geçirilen Park Mavera III Projesi, bu yapının başarılı bir örneğini gerçekleşti. Bu çerçevede 3 milyon 370 bin 410 adet gayrimenkul sertifikası ihraç edildi ve yaklaşık 143 milyon TL finansman sağlandı. Sertifika sahipleri, projede yer alan 218 konutun yüzde 72'sine karşılık gelen 157 konuta "asli edim" kapsamında doğrudan sahip oldu. Kalan yüzde 28'lik kısmı oluşturan 61 konut ise "tali edim" yöntemiyle, yani açık artırma yoluyla satıldı; elde edilen gelir, sertifika sahiplerine payları oranında dağıtıldı.

Gayrimenkul sertifikasının avantajı

Gayrimenkul sektörüne yatırımı herkes için erişilebilir kılma stratejisinin önemli bir adımı olan Gayrimenkul Sertifikası'nda faiz, peşinat veya taksit gibi yükümlülükler bulunmuyor. Klasik satış yöntemlerinde peşinat, kredi ve faiz yükü yatırımcıları zorlarken, Gayrimenkul Sertifikasında ise küçük birikimlerle evin tamamına ya da bir kısmına ortak olma, Borsa İstanbul üzerinden kolay ve hızlı nakde dönüştürme, gelir payı elde etme gibi seçenekler ortaya çıkıyor.