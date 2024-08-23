TOKİ'den 32 ilde, yüzde 25 peşinat ve 120 ay vadeyle arsa satışı

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı TOKİ 43 ilde toplam 310 konut ve iş yerinin açık artırmasının ardından şimdi de 32 ilde yüzde 25 peşinat, 48 ay vade ile 173 arsayı satışa çıkartmaya hazırlanıyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) Ankara, İstanbul ve İzmir'in de aralarında bulunduğu 32 ildeki 173 arsayı satışa, İstanbul’da bulunan bir rekreasyon alanını da kiraya sundu.

Muhammen bedeli 6 milyar 652 milyon 259 bin 73 lira olan toplam 6 milyon 887 bin 928 metrekare büyüklüğündeki Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bayburt, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hatay, Isparta, İstanbul, İzmir, Karabük, Kayseri, Kırşehir, Kocaeli, Malatya, Mersin,Muğla, Muş, Niğde, Siirt, Sivas, Şanlıurfa, Tekirdağ, Uşak ve Van’da bulunan 173 arsa, açık artırmayla satılacak.

İstanbul’da da bir rekreasyon alanının kiraya sunulacağı açık artırma, 29 Ağustos’ta 10:30 saatinde yapılacak. Oturumlar, Ankara Bilkent Otel ve Konferans Merkezi ile TOKİ İstanbul Hizmet Binasında gerçekleştirilecek. Ayrıca internetten de teklif verilebilecek.

YÜZDE 25 PEŞİNAT, 48 AY VADE

Konut, ticaret, sanayi, plansız arsalar, sosyal kültürel tesis alanları ile akaryakıt istasyon alanları niteliğindeki arsalara alıcılar, yüzde 25 peşinat, 48 ay vade ile sahip olabilecek.

Satışa sunulan arsalar arasında Ankara Etimesgut’ta rekreasyon ve konut alanları, Bayburt’ta tarım ve hayvancılık tesis alanları, Diyarbakır’da konut ve ticaret alanları, İstanbul’da konut ve rekreasyon alanları, İzmir’de sanayi depolama alanları ve konut alanları bulunuyor.