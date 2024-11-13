  1. Anasayfa
  2. Ekonomi
  3. Emlak
  4. TOKİ'den 44 ilde ucuza arsa satışına başladı

TOKİ'den 44 ilde ucuza arsa satışına başladı

TOKİ'den 44 ilde ucuza arsa satışına başladı
Güncelleme:

TOKİ, İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerin de aralarında bulunduğu 44 ilde toplam 901 arsa satışa sunacak.

Türkiye genelinde 44 ilde satışa sunulan arsalar için TOKİ başvuru süreci başladı. Kolay ödeme imkanlarıyla satışa sunulan arsaların konum ve fiyat bilgileri de duyuruldu. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), 44 ilde 901 arsayı 27-28-29 Kasım 2024 tarihlerinde açık artırma yöntemiyle satacak.

Alıcılar; konut, ticaret, sanayi, plansız arsalar, sosyal kültürel tesis alanları ile akaryakıt istasyon alanları niteliğindeki arsalara, yüzde 25 peşinat-48 ay vade veya yüzde 40 peşinat-36 ay vade ödeme fırsatlarıyla sahip olabilecek.

TOKİ ARSA SATIŞI YAPILACAK İLLER

Adana, Adıyaman, Ağrı, Antalya, Aydın, Diyarbakır, Elazığ, Erzurum, İstanbul, İzmir, Malatya, Mersin, Muğla, Afyonkarahisar, Amasya, Ankara, Balıkesir, Bursa, Giresun, Gümüşhane, Hatay, Kocaeli, Sivas, Urfa, Tekirdağ, Aksaray, Batman, Bayburt, Burdur, Çankırı, Çorum, Denizli, Erzincan, Eskişehir, Antep, Isparta, Karabük, Karaman, Kayseri, Kırıkkale, Kırşehir, Konya, Mardin ve Van'da bulunan 901 arsa, açık artırmayla satılacak.

Açık artırmalar, 27-28-29 Kasım 2024 tarihlerinde saat 10.30'da Ankara Bilkent Otel ile TOKİ İstanbul Hizmet Binası'nda yapılacak. Ayrıca internetten üzerinden de (www.emlakmuzayede.com.tr) teklif verilebilecek.

Etiketler TOKİ arsa satışı toki'den arsa satışı açık artırma
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Elon Musk'ın ''elektrikli kamyonu'' Ankara'da... Elon Musk'ın ''elektrikli kamyonu'' Ankara'da... Kışlıklar hazır mı ? Kuvvetli yağışlar başlıyor! Meteoroloji bu illerimizi uyardı Kışlıklar hazır mı ? Kuvvetli yağışlar başlıyor! Meteoroloji bu illerimizi uyardı Beyonce üniversitede ders olarak okutulacak Beyonce üniversitede ders olarak okutulacak Türkiye'de 2 ünlü markanın balı da sahte çıktı Türkiye'de 2 ünlü markanın balı da sahte çıktı Hadise ''erotizm'' sansürünü sahnede böyle deldi Hadise ''erotizm'' sansürünü sahnede böyle deldi Yeni kabusumuz belli oldu: Uzmanlar ''oturmayın'' diyerek uyardı Yeni kabusumuz belli oldu: Uzmanlar ''oturmayın'' diyerek uyardı Trump Elon Musk'ın kripto para piyasasını karıştıracak görevini açıkladı Trump Elon Musk'ın kripto para piyasasını karıştıracak görevini açıkladı Hobi olarak başlamıştı... Mesleğini bıraktı kendi işinin patronu oldu! Hobi olarak başlamıştı... Mesleğini bıraktı kendi işinin patronu oldu! TÜİK son raporu açıkladı: Konut satışlarında beklenen oldu TÜİK son raporu açıkladı: Konut satışlarında beklenen oldu Eski Cumhurbaşkanı Sezer’in torunu silahın önüne atladı Eski Cumhurbaşkanı Sezer’in torunu silahın önüne atladı
Son ankette Türkiye'nin 1. partisi değişti: Ne AK Parti, ne MHP, ne CHP, ne de DEM! Son ankette Türkiye'nin 1. partisi değişti: Ne AK Parti, ne MHP, ne CHP, ne de DEM! Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç için karar verildi Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç için karar verildi Yazıklar olsun: Milletin acısını bedava siyaset ilan etti! Yazıklar olsun: Milletin acısını bedava siyaset ilan etti! 35 taksici aynı bölgede ölü olarak bulundu! 35 taksici aynı bölgede ölü olarak bulundu! Aldatıldığını düşündü, silahla evi bastı: 1 kişi öldü Aldatıldığını düşündü, silahla evi bastı: 1 kişi öldü Esra Erol'un canlı yayınında mide bulandıran aile içi yasak aşk iddiaları Esra Erol'un canlı yayınında mide bulandıran aile içi yasak aşk iddiaları Türk iş insanı Dünyanın En Güçlüleri listesine girmeyi başardı! Türk iş insanı Dünyanın En Güçlüleri listesine girmeyi başardı! 28 bin kişi mağdur olmuştu: Jet Fadıl'ın Caprice Gold'u satışa çıkarıldı 28 bin kişi mağdur olmuştu: Jet Fadıl'ın Caprice Gold'u satışa çıkarıldı 2025 yılının zamlı bedelli askerlik ücreti belli oldu 2025 yılının zamlı bedelli askerlik ücreti belli oldu Türk Lirası'na en yüksek faiz veren banka değişti: Yüzde 55 bile veren var! Türk Lirası'na en yüksek faiz veren banka değişti: Yüzde 55 bile veren var!