TOKİ'den 44 ilde ucuza arsa satışına başladı

TOKİ, İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerin de aralarında bulunduğu 44 ilde toplam 901 arsa satışa sunacak.

Türkiye genelinde 44 ilde satışa sunulan arsalar için TOKİ başvuru süreci başladı. Kolay ödeme imkanlarıyla satışa sunulan arsaların konum ve fiyat bilgileri de duyuruldu. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), 44 ilde 901 arsayı 27-28-29 Kasım 2024 tarihlerinde açık artırma yöntemiyle satacak.

Alıcılar; konut, ticaret, sanayi, plansız arsalar, sosyal kültürel tesis alanları ile akaryakıt istasyon alanları niteliğindeki arsalara, yüzde 25 peşinat-48 ay vade veya yüzde 40 peşinat-36 ay vade ödeme fırsatlarıyla sahip olabilecek.

TOKİ ARSA SATIŞI YAPILACAK İLLER

Adana, Adıyaman, Ağrı, Antalya, Aydın, Diyarbakır, Elazığ, Erzurum, İstanbul, İzmir, Malatya, Mersin, Muğla, Afyonkarahisar, Amasya, Ankara, Balıkesir, Bursa, Giresun, Gümüşhane, Hatay, Kocaeli, Sivas, Urfa, Tekirdağ, Aksaray, Batman, Bayburt, Burdur, Çankırı, Çorum, Denizli, Erzincan, Eskişehir, Antep, Isparta, Karabük, Karaman, Kayseri, Kırıkkale, Kırşehir, Konya, Mardin ve Van'da bulunan 901 arsa, açık artırmayla satılacak.

Açık artırmalar, 27-28-29 Kasım 2024 tarihlerinde saat 10.30'da Ankara Bilkent Otel ile TOKİ İstanbul Hizmet Binası'nda yapılacak. Ayrıca internetten üzerinden de (www.emlakmuzayede.com.tr) teklif verilebilecek.