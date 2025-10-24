TOKİ'den kiralık daire! İstanbul'a özel uygulamanın detayları belli oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da kiralık konut uygulamasının hayata geçirileceğini açıkladı. İlk etapta 15 bin konutun kiralanacağını belirten Erdoğan, ''Konutlar rayiç kira bedelinin yarı fiyatına kiralanacak ve kira sözleşmeleri 3 yıllık olacak'' dedi.

Yüzyılın Konut Projesi'nin detayları belli oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 81 ilde 500 bin konut inşa edileceğini duyurdu. Bu konutların 100 bini İstanbul'da inşa edilecek. Ayrıca TOKİ eliyle kiralık konut uygulaması hayata geçirilecek.

Kiralık konut uygulamasını ilk kez devreye alınacağını açıklayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “İlk kez kiralık konut uygulamamızı devreye alıyoruz, şimdilik sadece İstanbul'da hayata geçecek ve 100 bin konut haricinde bunun için 15 bin adet kiralık konut belirledik” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Konutlar rayiç kira bedelinin yarı fiyatına kiralanacak ve kira sözleşmeleri 3 yıllık olacak, kira sözleşmeleri ve konutlar devletimizin denetim ve gözetimi altında olacak” ifadeleri kullandı.

KİMLER YARARLANACAK?

Kiralık Sosyal Konutlarda öncelik; işçi ve memurlar, asgari ücretli aileler, genç çiftler ve kentsel dönüşüm kapsamına giren hak sahipleri olacak. Kontenjanlar önümüzdeki günlerde açıklanacak.

Kiralık konutlar, sözleşme süresi sonunda tahliye ve bakım işlemleri tamamlandıktan sonra yeniden kiraya verilecek.