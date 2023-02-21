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TÜDER Başkanı Levent Küçük'ten bina risk raporları için kritik çağrı

TÜDER Başkanı Levent Küçük'ten bina risk raporları için kritik çağrı
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Tüketiciler Derneği (TÜDER) Genel Başkanı Levent Küçük, Türkiye'nin yaşadığı ve 41 binden fazla can kaybına yol açan asrın felaketiyle birlikte yeniden tartışılan bina risk raporları için tarihi bir çağrıda bulundu.

Türkiye Kahramanmaraş ve Hatay merkezli depremlerin yaralarını sarmaya çalışırken şu ana kadar 10 ilimizi yerle bir eden depremdelerde yaşamını yitiren 41 binden fazla canın da yasını tutuyor.

Deprem kabusu bir kez daha en acı haliyle yüzümüze tokat gibi çarparken binaların risk raporları yeniden tartışılır oldu.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Tüketiciler Derneği (TÜDER) Genel Başkanı Levent Küçük "İstanbul’da yaşayan vatandaşlarımız, oturdukları binaların deprem riski karşısında durumlarını biran önce öğrenmek istiyor, tedirginlik yaşıyorlar. Bina risk raporları konusunda belediyeler, üniversiteler, meslek odaları ve denetim firmaları, hizmet vermeye başlamış bulunmaktadır. Ücret karşılığı verilen hizmetlerde, vatandaşlarımızın ekonomik çıkarlarının korunması ve yüksek fiyat uygulamasının önüne geçilmesi yerinde olacaktır. Kamuoyunun ve yetkililerinin dikkat ve değerlendirmesine sunmak istiyoruz." dedi.

Etiketler tüder Tüketiciler Derneği Genel Başkan Levent Küçük bina risk raporu risk raporu
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