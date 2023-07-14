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TÜİK açıkladı: Konut satışlarında 2 yıl sonra bir ilk!

TÜİK açıkladı: Konut satışlarında 2 yıl sonra bir ilk!
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TÜİK verilerine göre, ülke genelindeki konut satışları haziranda bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 44.4 azalarak 83 bin 636'ya düştü. Böylelikle konut satışlarında Temmuz 2021'den bu yana en sert düşüş izlendi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2023 Haziran’a ilişkin Konut Satış İstatistiklerini açıkladı.

Buna göre, Türkiye genelinde konut satışları Haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 44,4 azalarak 83 bin 636 oldu.

Konut satışları Ocak-Haziran döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 22,1 azalışla 565 bin 779 olarak gerçekleşti.

Konut Satış İstatistikleri, Haziran 2023
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