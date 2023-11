Ünlü gayrimenkul uzmanı İstanbul'da yatırımlık noktaları açıkladı

Ünlü gayrimenkul uzmanı Murat Gültekin, İstanbul'un yüksek fiyatlara rağmen gayrimenkul sektöründe hala umut vaat ettiğini belirterek megakentin yatırımcısına kazandıracak noktaları açıkladı.

İstanbul'un hala keşfedilmemiş alanları, adeta yatırım dünyasının gizli cevherleri olabilir. Gayrimenkul uzmanı Murat Gültekin, İstanbul'da yüksek getirili yatırım yapılabilen bir bölgeyi açıkladı.

Murat Gültekin, yatırım yaparken uzun vadeli planlamanın büyük önem taşıdığını vurguladı. Özellikle büyük şehirlerdeki nüfus artışının konut arzını azaltarak fiyatları yükselttiğini belirterek, bu durumun istikrarlı gelir arayan yatırımcıları veya ev sahibi olmak isteyenleri arsa ve arazilere yönelttiğini ifade etti. İstanbul'un kuzey bölgesi ise bu potansiyelde öne çıkan bölgelerden biri.

Gültekin, konut yatırımlarında adı pek duyulmamış ancak gelecekte büyük projelere ev sahipliği yapma potansiyeli olan bölgelerin değerlendirilmesinin mantıklı bir çözüm olduğunu belirtti.

Ayrıntılı bir örnek veren Gültekin, "İstanbul'un kuzeyine yatırım yapanların %300 ila %500 arasında kar elde etme olasılığı bulunuyor. Tabii ki, yatırım yaparken imarlı arsa mı yoksa tarla mı alınacağına karar vermek de önemli. Özellikle tarla nitelikli araziler, uygun fiyatlarla temin edilebilir ve yatırımcılara büyük geri dönüş sağlayabilir.

Ancak, her yatırımcının bu tür detaylara hakim olması mümkün olmuyor. Doğru bilgiye erişmek için güvenilir ve uzman kaynaklara başvurmak gerekiyor. Bölgenin imar durumu, gelecekte planlanan projeler, zemin analizi gibi birçok farklı etken doğru bir şekilde değerlendirilmeli. Biz de uzman ekibimizle bu analizleri detaylıca yaparak müşterilerimize sunuyoruz. Bugünün ekonomik koşullarını ve vatandaşın bütçesini göz önünde bulundurarak, her aşamada kazançlı arazi yatırım fırsatları sunmayı hedefliyoruz. Amacımız, her keseye ve profildeki yatırımcılar için uygun arazi fırsatları oluşturmak" diye konuştu.

Emlak uzmanı, İstanbul'un kuzeyinde planlanan hızlı tren hatları ve kentsel dönüşüm projeleriyle birlikte bölgenin değer kazanacağını ve günümüzde uygun fiyatlarla tarla nitelikli arazilerin elde edilebildiğini ifade etti.

Gültekin, "Tarla satın alırken, ileride imar izni alınıp alınamayacağı, yakın çevrede planlanan projeler, şehir merkezine olan entegrasyon süreçleri ve çevre illerin etkisi gibi bir dizi soru akla geliyor. Müşterilerimize, doğruluğundan emin olmadığımız hiçbir bölge ya da fırsatı sunmuyoruz. Her zaman olası riskleri değerlendirerek, müşteri memnuniyetini öncelikli tutuyoruz. Türkiye'nin her bölgesinde doğudan batıya pek çok yatırım fırsatı bulunuyor" şeklinde konuştu.