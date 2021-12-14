Yabancıya konut satışında patlama!

Dövizin Türk Lirası'na karşı rekor üstüne rekor kırması Türkiye'deki yabancıya konut satış rakamlarına da yansıdı. TÜİK verilerine göre KAsım ayında yabancıya konut satışında bir rekor kırıldı.

TÜİK verilerine göre konut satışları kasım ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 59 artış göstererek 178 bin 814 oldu. Döviz kurlarında artışla birlikte yabancılara konut satışında rekor kırıldı ve ilk kez yedi bin adedin üzerine çıkıldı.

Genel satışlar ekim ayında yıllık yüzde 14,9 artışla 137 bin adedi aşmıştı.

Konut satışlarında İstanbul 31 bin 706 konut satışı ve yüzde 17,7 ile en yüksek paya sahip oldu. Bunu 17 bin 117 konut satışı ve yüzde 9,6 pay ile Ankara, 11 bin 116 konut satışı ve yüzde 6,2 pay ile İzmir izledi.

İpotekli satışlarda 14 ayın en hızlı artışı

Türkiye genelinde ipotekli konut satışları kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 61 artış göstererek 39 bin 366 oldu.

Böylelikle ipotekli konut satışlarında 2020 Ağustos ayından bu yana en yüksek yıllık artış kayda geçti.

Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 22 oldu. Ocak-Kasım dönemindeki ipotekli konut satışları ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 55,4 azalışla 249 bin 270 oldu.

Yabancılara 7 bin 363 konut satıldı

Yabancılara yapılan konut satışları kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 48,4 artarak 7 bin 363 oldu. Toplam konut satışları içinde yabancılara yapılan konut satışının payı yüzde 4,1 oldu. Yabancılara konut satışlarında ilk sırayı 2 bin 922 konut satışı ile İstanbul aldı. İstanbul’u bin 917’le Antalya, 428’le Ankara izledi.

Kasım ayında İran vatandaşları Türkiye’den bin 406 konut satın aldı. İran vatandaşlarını sırasıyla bin 75 konut ile Irak, 836 konut ile Rusya Federasyonu vatandaşları izledi.