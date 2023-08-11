Yeni konut desteği resmen açıklandı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, konut arzının teşvik edileceğini belirterek, "İlk kez konut alacak olanlara finansal destek verilecek" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İstanbul'da finans dünyası temsilcileriyle bir araya geldi.

Toplantı sonrası konuşan Yılmaz'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Merkez Bankamızın attıkları adımları desteklediklerini ve daha fazlasını beklediklerini ifade ettiler. CDS priminde düşüşten duyulan memnuniyeti dile getirdiler. 700'lerden 400'lere kadar düştü. Bu düşüş finans sisteminin uluslararası kaynaklara erişimini kolaylaştırıcı maliyetleri düşürücü etki yaratıyor. Orta vadeli programa da güçlü şeklide destek vermeye hazır olduklarını paylaştılar. Orta vadeli program eylül ayının ilk yarısında paylaşılmış olacak. Öngörülebilirliğin arttığı bir ortama geçiş olacak. Son dönemde Körfez bölgesinde yapılan çalışmalar da gündeme geldi. AB ile daha pozitif gündem oluşmasına vurgular yapıldı.

Finans kesimi ile reel sektör arasındaki tamamlayıcılığı, birlikte çalışması gerektiğini hepimiz görüyoruz. Merkez Bankamızın yaptıığı miktar sıkılaştırmaları var. Bu yatırımı, ihracatı, üretimi kapsamıyor. Sürdürülebilir kalkınma kapsamında yatırıma dönük kredilerin daha seçici olması gerektiği konusunda tartışmalar yaptık. İstikrarlı büyüme hedefi içinde kredi çalışmalarımızı sürdüreceğiz.

Yeni finansal enstrümanlar da gündeme geldi. Kamu-özel diyaloğunun çok kıymetli olduğunu ifade etmek isterim.

"Sürdürülebilir büyümeyi sağlamalıyız"

Sürdürülebilir bir büyümeyi sağlamak durumundayız. İstikrarlı büyüme ile yola devam etme hepimizin mutabık kaldığı konu.

"İlk konut alımına destek verilecek"

Konut arzını artırma konusunda değerlendirmeler yapıldı. İlk konut edinimini destekleyici çerçevede hareket edeceğiz. TCMB-BDDK'nin bu konuda çalışması var, konut arzını artırmak durumundayız."