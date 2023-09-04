Ankara'da savaş uçağının parçası otoparka düştü
Milli Savunma Bakanlığı, Ankara semalarında uçuş gerçekleştiren F-4 savaş uçağının bir parçasının TPAO'ya ait açık bir otoparka düştüğünü duyurdu.
Olay, saat 11.30 sıralarında Çankaya ilçesi Söğütözü Mahallesi'nde meydana geldi. Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na ait F-4 savaş uçağının yardımcı yakıt tankı, Ankara semalarındaki uçuş sırasında bilinmeyen bir nedenle koparak, TPAO'nun açık otoparkına düştü.
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Park halindeki 2 otomobil ile 1 hafif ticari araçta hasar oluştu. Çevredekilerin ihbarı ile bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Askeri yetkililer de bölgeye geldi.
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Öte yandan uçaktan kopan parçanın düşme anı, cep telefonu görüntülerine yansıdı.
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Görüntülerde; gökyüzünde süzülen parçanın TPAO'nun bahçesine düştüğü görüldü.
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