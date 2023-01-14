Baba Vanga ve Nostradamus'un 2023 kehanetleri açıklandı

Eğer, Dünya Güneş’e biraz daha yaklaşırsa, artan radyasyon ve yükselen sıcaklıklar felakete neden olabilir. Bu, buzulların hızla erimesine, deniz seviyelerinin yükselmesine ve değişimle başa çıkmak için küresel bir acil durum oluşmasına neden olacaktır.

Diğer taraftan, Dünya Güneş’ten biraz daha uzaklaşırsa, saatlerce süren karanlığın olduğu bir buzul çağına girecek ve Dünya'daki yaşam için çok farklı bir dizi feci etkiye neden olacaktır.