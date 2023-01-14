Baba Vanga ve Nostradamus'un 2023 kehanetleri açıklandı
Dünya'nın gelmiş geçmiş en ünlü 2 kahini Baba Vanga ve Nostradamus'un 2023 yılına ilişkin kehanetleri tüyler ürpertti.
Balkanların Nostradamus'u olarak adlandırılan Baba Vanga’nın vizyonlarının yüzde 85 oranında doğru olduğu öne sürülürken, Bulgar kadının Çernobil nükleer faciasını, Prenses Diana'nın ölümünü, Sovyetler Birliği'nin dağılmasını, 11 Eylül saldırılarını ve Brexit'i öngördüğü iddia edildi. Baba Vanga'nın 2023 için de bazı kehanetleri vardı.
1. DÜNYANIN YÖRÜNGESİ ROTASINI DEĞİŞTİRECEK
Baba Vanga, 2023'te Dünya'nın yörüngesinde bir şekilde bir değişiklik yaşayanacağını tahmin etti, ancak bunun detayları verilmedi. Ancak, bu değişiklik ne olursa olsun yıkıcı sonuçları olabilir. Çünkü, gezegenin yörüngesindeki en ufak bir değişiklik bile iklim ve deniz seviyelerinde istenmeyen ve son derece zararlı değişikliklere neden olabilir.
Eğer, Dünya Güneş’e biraz daha yaklaşırsa, artan radyasyon ve yükselen sıcaklıklar felakete neden olabilir. Bu, buzulların hızla erimesine, deniz seviyelerinin yükselmesine ve değişimle başa çıkmak için küresel bir acil durum oluşmasına neden olacaktır.
Diğer taraftan, Dünya Güneş’ten biraz daha uzaklaşırsa, saatlerce süren karanlığın olduğu bir buzul çağına girecek ve Dünya'daki yaşam için çok farklı bir dizi feci etkiye neden olacaktır.
2. BİYOLOJİK SİLAHLAR
Baba Vanga'nın ayrıca "büyük bir ülkenin" insanlar üzerinde biyolojik silah çalışmaları yapacağını ve bunun da binlerce insanın ölümüyle sonuçlanacağını öngördüğü iddia edildi. .