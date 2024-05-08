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Şehir hastanesinde 7/24 poliklinik iddiası

Şehir hastanesinde 7/24 poliklinik iddiası
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Ankara Bilkent Şehir Hastanesinde, "7/24 uzman hekim poliklinik uygulamaları" iddiasının asılsız olduğu bildirildi.

Ankara Bilkent Şehir Hastanesi Başhekimliğinden, sosyal medya platformlarında yer alan hastanede 7/24 uzman hekim poliklinik uygulamaları iddiasına ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Sosyal medya platformlarında yer alan, hastanemizde 7/24 uzman hekim poliklinik uygulamaları iddiaları asılsızdır. İhtiyaç duyulan branşlarda ve sürelerde mevzuat çerçevesinde uygulama yapılmaktadır. Eğitim Araştırma Hastanelerinde asistan hekimlerin rutin ve ayda 8'i geçmeyen nöbet uygulaması haricinde bir durum söz konusu değildir. Meslektaşlarımızın gerçek dışı sosyal medya paylaşımlarına itibar etmemelerini rica ederiz." ifadelerine yer verildi.

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