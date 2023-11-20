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  4. İstanbul'da büyük yangın! Fabrika alev alev

İstanbul'da fabrika yangını

İstanbul Arnavutköy'de terlik üretimi yapan fabrikada çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Kaynak: AA
İstanbul'da fabrika yangını - Resim: 1

Boğazköy İstiklal Mahallesi İsmet İnönü Caddesi'ndeki 3 katlı fabrikanın plastik ham madde malzemelerin bulunduğu çatı katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

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İstanbul'da fabrika yangını - Resim: 2

YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ

Kısa sürede büyüyen yangın nedeniyle bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

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İstanbul'da fabrika yangını - Resim: 3

Fabrikanın yaklaşık bir aydır faaliyette olmadığı ve bu nedenle yangın sırasında içeride kimsenin bulunmadığı öğrenildi.

Ekiplerin yangını soğutma çalışmaları sürüyor.

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