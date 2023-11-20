İstanbul'da fabrika yangını
İstanbul Arnavutköy'de terlik üretimi yapan fabrikada çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Kaynak: AA
Boğazköy İstiklal Mahallesi İsmet İnönü Caddesi'ndeki 3 katlı fabrikanın plastik ham madde malzemelerin bulunduğu çatı katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
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YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ
Kısa sürede büyüyen yangın nedeniyle bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.
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Fabrikanın yaklaşık bir aydır faaliyette olmadığı ve bu nedenle yangın sırasında içeride kimsenin bulunmadığı öğrenildi.
Ekiplerin yangını soğutma çalışmaları sürüyor.
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