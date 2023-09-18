İstanbul'da restoranda korkunç saldırı!
İstanbul Beşiktaş'ta bir restoranda oturan müşterilerden para isteyen ancak restoran çalışanları tarafından kovulan kişiler müşterilerin üstüne tiner attı.
Beşiktaş’ta bir şahıs yemek yiyen müşterileri para isteyerek rahatsız etti. Restoran çalışanlarının iterek yere düşürdüğü şahıs, uzaklaştırıldığı esnada müşterilere tiner attı.
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İHA'nın haberine kaçmaya çalışan şüpheli yakalanıp polise teslim edildi. Akıl almaz olay kameralara anbean yansırken, olayda yaralanan olmadı.
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Olay, dün saat 03.30 sıralarında Beşiktaş Sinanpaşa Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre gece saatlerinde müşterilerin bir restoranda yemek yediği esnada bir şahıs, yanlarına gelerek para talep etti.
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Müşterilerin reddetmesi üzerine şahıs ısrar etmeye başladı. Bunu gören çalışanlar, şahsı müşterileri rahatsız etmemesi yönünde uyardı. Uyarıları dikkate almayan şahısla çalışanlar arasında tartışma çıktı.
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