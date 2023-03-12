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Katar'ın gönderdiği konteyner evler Türkiye'ye ulaştı

Katar hükümeti tarafından gönderilen 522 yaşam konteynerini taşıyan gemi, Hatay’ın İskenderun ilçesinde limana yanaştı.

Katar'ın gönderdiği konteyner evler Türkiye'ye ulaştı - Resim: 1

Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası için hazırlanan yaşam konteynerleri depremzedelerin geçici evleri olması için getirildi. 

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Katar'ın gönderdiği konteyner evler Türkiye'ye ulaştı - Resim: 2

Katar hükümeti tarafından gönderilen 522 yaşam konteynerini taşıyan MSC Caledonia II gemisi, İskenderun Assan Limanı’na yanaştı. 

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Katar'ın gönderdiği konteyner evler Türkiye'ye ulaştı - Resim: 3

18 metrekare genişliğinde tek odalı yaşam konteynerlerinin içerisinde banyo, tuvalet, buzdolabı, ısıtma ve soğutma sistemi, çalışma masası ve sandalyesi ile yatak bulunuyor. 

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Katar'ın gönderdiği konteyner evler Türkiye'ye ulaştı - Resim: 4

Yaşam konteynerleri limana indirildikten sonra ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak amacıyla AFAD’a teslim edildi. (DHA)

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