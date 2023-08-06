Kiracı - ev sahibi çatışmaları alevlendi: Ev gösterme kavgası büyüdü

AMAÇ SATIŞA ENGEL OLMAK

Tüm Girişimci Emlak Müşavirleri Derneği (TÜGEM) Yönetim Kurulu Üyesi ve gayrimenkul danışmanı Sühran Aras, evin satışını engellemek isteyen kiracıların türlü bahanelerle yer göstermediğini söyledi. Aras, “Yasalara göre kiracı haftada iki gün yer göstermeli. Ama yaz tatilindeyim, şehir dışındayım diyor, oysa olmadığını biliyoruz. Ya da hafta sonu için bir saat istediğimizde sadece hafta içi görebilirsiniz diyor. Kiracılar evden çıktığında aynı rakamla ev bulamayacağını bildiği için zaman kazanmaya çalışıyor. Diğer tarafta acil nakde ihtiyacı olan ev sahibi mülkünü satamıyor. Bugün geldiğimiz noktada her iki tarafın da haklı gerekçeleri var” dedi.