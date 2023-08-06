Kiracı - ev sahibi çatışmaları alevlendi: Ev gösterme kavgası büyüdü
Ev sahibi-kiracı kavgaları doruk noktasına ulaşırken şimdi ise ev gösterme kavgaları gündeme geldi.
Hızla artan kiralar ev sahibi-kiracı ilişkisini bozdu. Yasal düzenlemeyle kiralara yüzde 25 zam sınırı getirilse de, sahada bu sınırlama uygulanmıyor. Kimi ev sahipleri fahiş artış ve tahliye baskısı yaparken, kimi de dava açıyor. Kira davaları mahkemelerin yükünü arttırırken, buna bir de yer göstermek kavgası eklendi. Geçmiş yıllarda nadiren yaşanan bu durumun son aylarda büyük artış gösterdiği belirtiliyor. Sektör temsilcilerine göre; son dönemde eski kiracının ödediği rakam düşük kalınca evini satmak isteyenlerin sayısı arttı. Bu da yer gösterme anlaşmazlığına zemin hazırladı.
DAVA 1 YILDA SONUÇLANDI
“Satılık, kiralık krizi derken şimdi de yer gösterme krizi kiraya veren-kiracı hukukunda yeni yaralar açmaya başladı” diyen İstanbul Emlak Brokerleri Kulübü Yönetim Kurulu Başkanı Ulvi Özcan, “Eski kiracılar yeni kiracılara göre büyük avantaja sahip. Kiracı olarak bulundukları yerden çıkıp bir benzeri daireyi kiralamak istedikleri takdirde yüzde 300-500 aralığında fazla kira ödemek zorunda oldukları gibi, ayrıca emlak hizmet bedeli, taşınma masrafı gibi birçok giderleri olacak. İşte bu nedenle evin satışa çıkarılması durumunda yer gösterme konusunda zorluk çıkaranlar oluyor” dedi.
Başlarından geçen bir dava sürecinden örnek veren Özcan, “Kiracı evi göstermemekte direnince ev sahibi dava açtı ve 3-4 celse dava sürdü. Sonrasında kazandık ama karar kesinleştikten sonra infaz edileceği şeklinde bir karar çıkınca dosya istinaf mahkemesine gitti. İstinaf mahkemesi kararın kesinleşmesine gerek yoktur şeklinde bir bozma kararı verdi. Ama aradan geçen bir yıl dava süreci kiracının lehine oldu. Bu ve benzeri olayları artık sıklıkla duyuyoruz. Bu tür davalar dosya üzerinden karara bağlanmalı” şeklinde konuştu.
AMAÇ SATIŞA ENGEL OLMAK
Tüm Girişimci Emlak Müşavirleri Derneği (TÜGEM) Yönetim Kurulu Üyesi ve gayrimenkul danışmanı Sühran Aras, evin satışını engellemek isteyen kiracıların türlü bahanelerle yer göstermediğini söyledi. Aras, “Yasalara göre kiracı haftada iki gün yer göstermeli. Ama yaz tatilindeyim, şehir dışındayım diyor, oysa olmadığını biliyoruz. Ya da hafta sonu için bir saat istediğimizde sadece hafta içi görebilirsiniz diyor. Kiracılar evden çıktığında aynı rakamla ev bulamayacağını bildiği için zaman kazanmaya çalışıyor. Diğer tarafta acil nakde ihtiyacı olan ev sahibi mülkünü satamıyor. Bugün geldiğimiz noktada her iki tarafın da haklı gerekçeleri var” dedi.