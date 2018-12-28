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  3. 28 Aralık 2018 18:15

Koğuş basıp tecavüz ediyorlar !

Brezilya'da bir cezaevinde kadın mahkumlar, erkek mahkumlar tarafından tecavüze uğruyor.

Koğuş basıp tecavüz ediyorlar !

Brezilya'daki Pedrinhas Cezaevi kan donduran eylemleriyle gündeme geliyor. Hapishanede bulunan mahkumlardan 75'i cezaevi içinde öldürülürken, zaman zaman silahlı çatışmalar çıkıyor. Son zamanlarda ise onlarca kadın erkek mahkumların tecavüzüne uğrayarak hamile kalıyor.

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Koğuş basıp tecavüz ediyorlar !

Son 1 içinde 20 kadın mahkumun hamile kaldığı hapishanede önlemlerin bu denli kötü olması dünyanın dört bir yanından tepki yağmasına neden oluyor. İşte 450 bin mahkumun bulunduğu cezaevinde yaşananlar...

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Koğuş basıp tecavüz ediyorlar !

Dünyanın en azılı katillerin kaldığı hapishanede mahkumlar, kadınlar koğuşunu basıp buradaki kadınlara tecavüz ediyor. Bu sebeple son bir yılda onlarca kadın cezaevinde hamile kaldı.

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Koğuş basıp tecavüz ediyorlar !

Brezilya'daki Pedrinhas Cezaevi, çetelerin kan donduran eylemlerine sahne oluyor. Sadece geçen yıl 75 mahkum cezaevi içinde öldürüldü. Mahkum çeteciler arasında silahlı çatışmalar yaşanıyor.

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