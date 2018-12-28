Koğuş basıp tecavüz ediyorlar !
Brezilya'da bir cezaevinde kadın mahkumlar, erkek mahkumlar tarafından tecavüze uğruyor.
Brezilya'daki Pedrinhas Cezaevi kan donduran eylemleriyle gündeme geliyor. Hapishanede bulunan mahkumlardan 75'i cezaevi içinde öldürülürken, zaman zaman silahlı çatışmalar çıkıyor. Son zamanlarda ise onlarca kadın erkek mahkumların tecavüzüne uğrayarak hamile kalıyor.
Son 1 içinde 20 kadın mahkumun hamile kaldığı hapishanede önlemlerin bu denli kötü olması dünyanın dört bir yanından tepki yağmasına neden oluyor. İşte 450 bin mahkumun bulunduğu cezaevinde yaşananlar...
Dünyanın en azılı katillerin kaldığı hapishanede mahkumlar, kadınlar koğuşunu basıp buradaki kadınlara tecavüz ediyor. Bu sebeple son bir yılda onlarca kadın cezaevinde hamile kaldı.