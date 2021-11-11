Sivilce sanıyordu gerçeği hastaneye gidince anladı!
Doğayla iç içe olmak için bir geziye çıkan genç kadın sonrasında yaşadıklarıyla büyük şok yaşadı.
Büyük şehirlerde yaşayanların en fazla imrendiği olay doğayla iç içe olmaktır. Elbette son derece keyifli olan doğa turlarının bazen ilginç sonuçlar doğurduğu da bilinir. İşte onlardan biri! Gördüklerinize çok şaşıracaksınız.
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Kolunda çıkan izleri sivilce sanan kadın umursamayarak yaşamına devam etti. Ancak daha sonra karşılaştıkları karşısında büyük şok yaşadı. O görüntüler sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.
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Genç kadın çıktığı gezide yaşadıklarıyla şoke oldu.
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Kolunda yarayla karşılaşan kadın bu yarayı tedavi ettirdi.
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