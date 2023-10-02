Taksim’de genç çifte kabusu yaşattılar! Bir kadın hastanelik oldu
İstanbul Beyoğlu’nda genç kadın ve arkadaşı, bir gece kulübünün çalışanları tarafından öldüresiye dövüldü. Genç çifte çivili sopalarla saldırıp kadının kafasında şişe kıran saldırganların korkunç saldırısı saniye saniye kameralara yansıdı.
İstanbul'un en yoğun noktalarından Beyoğlu'ndaki bir okaktaki bankta otururken gece kulübü çalışanlarının "Burada oturamazsın" uyarılarına maruz kalan ikili, çivili sopalar ve şişelerle dakikalarca dayak yedi.
İHA'nın haberine göre korkunç olay, geçtiğimiz 5 Eylül Salı günü saat 04.00 sıralarında Beyoğlu Asmalı Mescit’te bulunan bir gece kulübünün önünde meydana geldi. İddiaya göre Y.Ö. (29) ve arkadaşı M.İ. (29), sokaktaki bir bankta otururken yakınlarında bulunan işletmenin çalışanları tarafından sözlü olarak taciz edildi.
İddiaya göre işletme çalışanı D.F. (30), ikiliye bulundukları yerde oturmamaları gerektiğini ve terk etmelerini söyledi. Y.Ö. ve M.İ. uyarıyı dikkate almayınca kalabalıklaşan çalışanlar, çivili sopalarla gelerek çifti tehdit etti.
Korkuya kapılan çift olay yerinden uzaklaşmak istedi ancak iddiaya göre işletme çalışanları saldırdı.