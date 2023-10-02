Taksim’de genç çifte kabusu yaşattılar! Bir kadın hastanelik oldu

İHA'nın haberine göre korkunç olay, geçtiğimiz 5 Eylül Salı günü saat 04.00 sıralarında Beyoğlu Asmalı Mescit’te bulunan bir gece kulübünün önünde meydana geldi. İddiaya göre Y.Ö. (29) ve arkadaşı M.İ. (29), sokaktaki bir bankta otururken yakınlarında bulunan işletmenin çalışanları tarafından sözlü olarak taciz edildi.