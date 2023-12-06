Turizmin başkenti Antalya'da tarihi rekor

Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü verilerine göre, 2019 yılı 12 aylık toplamında Antalya'ya toplam 15 milyon 280 bin 763 turist geldi. 2023 yılında 1 Ocak- 30 Kasım itibarıyla Antalya'ya gelen toplam turist sayısı 15 milyon 371 bin 773 olarak gerçekleşti. 2023 yılı, bitime 1 ay kala Antalya turizm tarihinin en çok turist ağırlanan yılı oldu.