Türkiye'nin ilk turistik denizaltısına yoğun ilgi

Her seferde azami 44 yolcu ile günde ortalama 4-5 dalış yapan ve her seferde yaklaşık 1 saat suyun altında kalan denizaltının seferlerine ilgi yoğun oldu. Diğer taraftan denizaltı ile birlikte derinliğe dalan 2 dalgıç, turistlere rehberlik ediyor. Bir yandan St. Didier batığını yakından gören, diğer taraftan dalgıçları gören turistler cep telefonlarıyla o anları görüntüledi. Diğer taraftan dalgıçların batık geminin üzerinde bulunan silahlarla turistlere gösteri de yaptı.