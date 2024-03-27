Yaban Hayatı Fotoğrafçılığı Ödülleri'ni kazanan fotoğraflar belli oldu

Midyelerle kaplı bir futbol topu, Britanya Yaban Hayatı Fotoğrafçılığı Ödülleri 2024'ün kazananı oldu. Ryan Stalker tarafından Dorset'te çekilen fotoğraf, hem amatör hem de profesyonel fotoğrafçıların 14.000'den fazla girişi arasından seçildi.

“Suyun üstünde sadece bir futbol topu var. Ancak su hattının altında bir yaratık kolonisi var” dedi fotoğrafçı Ryan Stalker.