Yerli aşı TURKOVAC uygulanmaya başlandı
Acil kullanım onayı verilen yerli COVID-19 aşısı TURKOVAC'ın ülke genelindeki hastanelerde uygulanmasına başlandı.
KIRKLARELİKırklareli`nde yerli aşı TURKOVAC`ın uygulanmasına başlandı.
Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre, 22-28 Ocak`ta her 100 bin kişide en fazla vakanın görüldüğü iller arasında 1214,42 ile yer alan kentte, Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesine gelen vatandaşlara aşıları uygulanıyor.
Başhekim Çağdaş Derdiyok, gazetecilere, TURKOVAC`ın kendi hastanelerinde de uygulanmaya başlamasının sevindirici olduğunu söyledi.
Kırklareli`nin aşılamada Türkiye`de 5. sırada olduğunu anlatan Derdiyok, "Toplumda TURKOVAC aşısıyla ilgili beklenti vardı. Bu konuda Bakanlığımızın 81 ilde başlattığı kampanyaya hastanemiz de dahil edildi. Bugün itibarıyla 35`i geçen randevu sayımız var. Halkın ilgisinin olduğunu biliyoruz. İnşallah aşılama oranımız daha da yükselecek. Bakanlığımıza verdiği destek için teşekkür ederiz." dedi.