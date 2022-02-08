Yerli aşı TURKOVAC uygulanmaya başlandı

Kırklareli`nin aşılamada Türkiye`de 5. sırada olduğunu anlatan Derdiyok, "Toplumda TURKOVAC aşısıyla ilgili beklenti vardı. Bu konuda Bakanlığımızın 81 ilde başlattığı kampanyaya hastanemiz de dahil edildi. Bugün itibarıyla 35`i geçen randevu sayımız var. Halkın ilgisinin olduğunu biliyoruz. İnşallah aşılama oranımız daha da yükselecek. Bakanlığımıza verdiği destek için teşekkür ederiz." dedi.