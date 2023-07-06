Yine kira zammı kavgası: Ev sahibi kiracısını vurdu!

Çıkan tartışmanın büyümesi üzerine ev sahibinin oğlu da olaya dahil oldu. Bir süre sonra tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle ev sahibinin oğlu yanında getirdiği silahla İ.Ö.'a ateş etti. Silah seslerini duyan komşular, omuz bölgesinden yaralananİ.Ö.'ı çevredeki bir dükkana götürüp, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Bu sırada silahla ateş eden saldırgan ise olay yerinden yaya olarak kaçtı.