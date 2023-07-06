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Yine kira zammı kavgası: Ev sahibi kiracısını vurdu!

İstanbul'da bir ev sahibi ile kiracı arasında çıkan zam tartışmasında ev sahibinin oğlu silahla ateş ederek kiracıyı yaraladı. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Yine kira zammı kavgası: Ev sahibi kiracısını vurdu! - Resim: 1

DHA'nın haberine göre İstanbul'un Küçükçekmece ilçesi Gültepe Mahallesi'nde saat 15.00 sıralarında ev sahibi ile kiracı arasında kira zammı nedeniyle tartışma yaşandı. İddiaya göre kimliği öğrenilemeyen ev sahibi, kiracısı İ.Ö.'nn kirasını arttırmak isteyince ikili arasında tartışma yaşandı.

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Yine kira zammı kavgası: Ev sahibi kiracısını vurdu! - Resim: 2

Çıkan tartışmanın büyümesi üzerine ev sahibinin oğlu da olaya dahil oldu. Bir süre sonra tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle ev sahibinin oğlu yanında getirdiği silahla İ.Ö.'a ateş etti. Silah seslerini duyan komşular, omuz bölgesinden yaralananİ.Ö.'ı çevredeki bir dükkana götürüp, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Bu sırada silahla ateş eden saldırgan ise olay yerinden yaya olarak kaçtı.

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Yine kira zammı kavgası: Ev sahibi kiracısını vurdu! - Resim: 3

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan İ.Ö., ambulansla hastaneye sevk edildi. Polis ekipleri, olay yerinde yaptıkları incelemelerin ardında kaçan saldırganın yakalanması için çalışma başlattı.

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Yine kira zammı kavgası: Ev sahibi kiracısını vurdu! - Resim: 4

OLAY ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Öte yandan, olay anı bölgedeki bir güvenlik kamerası tarafında anbean kaydedildi. Görüntüler de ev sahibinin oğlunun yanında getirdiği silahla İ.Ö.'a ateş ettikten sonra koşarak bölgeden uzaklaştığı görülüyor. (DHA)

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