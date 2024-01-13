15 Ocak haftası burç yorumları: 2 burç için şans haftası

Daha esnek ve anlayışlı olarak, durumu yeniden dengeye getirebilirsiniz. Koç ve Terazi evlerinin konuları ve bu burçlar için hava biraz daha karamsar. Bu yüzden; gerginliklerden, yakıcı ve yıkıcı durumlardan mutlaka uzak durmalısınız. Aslan ve İkizler evlerinizin konuları ve bu burç kişileri; bugüne kadar önemli gördükleri ancak artık kullanışlı olmayanları geride bırakmak ya da ilgili konulara bir süre ara vermek iyi gelebilir.