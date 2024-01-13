15 Ocak haftası burç yorumları: 2 burç için şans haftası
Haber3.com yazarı ünlü astrolog Levent Gözaçan'dan 15 Ocak haftası burç yorumları: 2 burç için şans haftası ama diğer 10 burç dikkat etmeli...
Doğum haritanızın Oğlak evi konularında ve Oğlak burçları için güçlü, kararlı, girişken, atak ve cesur adımlar atılabilecek zamandır. Doğum haritanızın; Oğlak ve Başak evlerinizin konuları ve bu burçların kişileri için daha kolay ve şanslı zaman olabilir. Yengeç evinizin konularında ve Yengeç burcu kişileri için genelde diğerleri ile bazı fikir ayrılıkları, inatlaşma ya da uyumsuzluk görülüyor.
Daha esnek ve anlayışlı olarak, durumu yeniden dengeye getirebilirsiniz. Koç ve Terazi evlerinin konuları ve bu burçlar için hava biraz daha karamsar. Bu yüzden; gerginliklerden, yakıcı ve yıkıcı durumlardan mutlaka uzak durmalısınız. Aslan ve İkizler evlerinizin konuları ve bu burç kişileri; bugüne kadar önemli gördükleri ancak artık kullanışlı olmayanları geride bırakmak ya da ilgili konulara bir süre ara vermek iyi gelebilir.
Akrep evinizin konuları ve bu burç kişileri; az bir çabayla üstesinden gelebileceğiniz girişimler, anlaşmalar ve değişimler için uygun günlerdir. Balık evi ve bununla bağlantılı Yay ve İkizler evlerinizin konularında ve bu burçlardan olan kişiler; aldatıcı, yalan-dolan, bulanık, sisli, güvenilmez, değişken durumlara ve alkol benzerlerine dikkat edin. Boğa evi ve bununla bağlantılı Kova ve Aslan evi konularında ya da bu burç kişileri; beklenmedik biçimde ortaya çıkan ani ve aşırı durumlara karşı, dikkatli, kontrollü ve daha ölçülü olmalısınız.
YÜKSELEN KOÇ: Haftanın öne çıkan konuları; meslek, kariyer, gelecek planları, sosyal konum, devlet, devlet büyükleri ya da yöneticilerle olan ilişkiler hakkındadır. Bu konularda kontrollü ve sabırlı olmak koşuluyla; yeni sağlam adımlar, atılımlar, girişimler, değişimler, gelişmeler, kararlar ya da anlaşmalar yapmaya uygun zamandır. Ancak dikkat... Meslekte bazı değişimlere uyum göstermeli ve özellikle aşırı harcamalara dikkat etmelisiniz. Yabancı ya da uzaktaki biriyle gizli aşk ya da yakınlaşma arayışları gerçekçi değildir ve sonu üzücü olabilir.