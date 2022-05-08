Konser kıyafetiyle gündeme gelen Hande Yener: Çılgınlığı seviyorum
İstanbul Küçükçekmece’de bir konser veren Hande Yener, Madonna’ya benzetilen tarzıyla ilgili açıklama yaptı.
Hande Yener, Madonna’ya benzetilen tarzı için şunları söyledi: "Biraz çılgınlığı seviyorum, ruhuma göre giyinince sahneyi çok etkiliyor kostüm."
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'SAHNE BİZİM HAYAL DÜNYAMIZ'
"Ne kadar özgürseniz bu durum sahnenizi, yaptığınız işi etkiliyor. Sahne de bizim hayal dünyamız."
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Hande Yener son dönemde çok tartışılan kadın şarkıcıların sahne kostümleri hakkında konuştu.
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Yener "Spekülasyonlar ülkede bölücülük yaratıyor. Bizim yaptığımız işi basitleştiriyor. Hepimizin emeği var, sadece kostümlerimizi değil fiziğimizi de hazır tutuyoruz."
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