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  4. Konser kıyafetiyle gündeme gelen Hande Yener: Çılgınlığı seviyorum

Konser kıyafetiyle gündeme gelen Hande Yener: Çılgınlığı seviyorum

İstanbul Küçükçekmece’de bir konser veren Hande Yener, Madonna’ya benzetilen tarzıyla ilgili açıklama yaptı.

Konser kıyafetiyle gündeme gelen Hande Yener: Çılgınlığı seviyorum - Resim: 1

Hande Yener, Madonna’ya benzetilen tarzı için şunları söyledi: "Biraz çılgınlığı seviyorum, ruhuma göre giyinince sahneyi çok etkiliyor kostüm."

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Konser kıyafetiyle gündeme gelen Hande Yener: Çılgınlığı seviyorum - Resim: 2

'SAHNE BİZİM HAYAL DÜNYAMIZ'

"Ne kadar özgürseniz bu durum sahnenizi, yaptığınız işi etkiliyor. Sahne de bizim hayal dünyamız."

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Konser kıyafetiyle gündeme gelen Hande Yener: Çılgınlığı seviyorum - Resim: 3

Hande Yener son dönemde çok tartışılan kadın şarkıcıların sahne kostümleri hakkında konuştu.

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Konser kıyafetiyle gündeme gelen Hande Yener: Çılgınlığı seviyorum - Resim: 4

Yener "Spekülasyonlar ülkede bölücülük yaratıyor. Bizim yaptığımız işi basitleştiriyor. Hepimizin emeği var, sadece kostümlerimizi değil fiziğimizi de hazır tutuyoruz."

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