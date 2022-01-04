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  4. Yarım Elma'nın 'Yonca'sı Janset Paçal'ın son hali şaşırttı

Yarım Elma'nın 'Yonca'sı Janset Paçal'ın son hali şaşırttı

Bir dönemin efsane dizisi Yarım Elma'da 'Yonca' karakterine hayat veren Janset Paçal'ın son hali görenleri şaşırttı.

Yarım Elma'nın 'Yonca'sı Janset Paçal'ın son hali şaşırttı - Resim: 1

Yarım Elma, 2002 ile 2004 yılları arasında Kanal D ve Show TV'de yayınlandı.

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Yarım Elma'nın 'Yonca'sı Janset Paçal'ın son hali şaşırttı - Resim: 2

Komedi ve dram türündeki dizi ikiz kız kardeşler Gonca ve Yonca'nın hayatını konu edindi.

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Yarım Elma'nın 'Yonca'sı Janset Paçal'ın son hali şaşırttı - Resim: 3

Dergi editörlüğü yapan Yonca'nın hayatı bir gün karşısına yıllardır görmediği ikiz kardeşi Gonca'nın çıkmasıyla değişir. 

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Yarım Elma'nın 'Yonca'sı Janset Paçal'ın son hali şaşırttı - Resim: 4

Gonca bir anda İstanbul'a gelir ve Yonca'yı bulur.

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