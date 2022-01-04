Yarım Elma'nın 'Yonca'sı Janset Paçal'ın son hali şaşırttı
Bir dönemin efsane dizisi Yarım Elma'da 'Yonca' karakterine hayat veren Janset Paçal'ın son hali görenleri şaşırttı.
Yarım Elma, 2002 ile 2004 yılları arasında Kanal D ve Show TV'de yayınlandı.
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Komedi ve dram türündeki dizi ikiz kız kardeşler Gonca ve Yonca'nın hayatını konu edindi.
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Dergi editörlüğü yapan Yonca'nın hayatı bir gün karşısına yıllardır görmediği ikiz kardeşi Gonca'nın çıkmasıyla değişir.
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Gonca bir anda İstanbul'a gelir ve Yonca'yı bulur.
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