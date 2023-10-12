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Hyundai'den ekim fırsatları: Tuscon fiyatı tam 140 bin lira düştü

Hyundai, ekim ayına özel popüler SUV modeli Tuscon fiyatlarına indirim yaptı. İşte Hyundai Tuscon fiyat listesi...

Kaynak: Haber3.com
Hyundai'den ekim fırsatları: Tuscon fiyatı tam 140 bin lira düştü - Resim: 1

Türkiye'de sıfır otomobil fiyatlarındaki düşüş devam ediyor. Hyundai, ekim ayına özel indirimleriyle dikkat çekti. Marka, Tuscon fiyatlarında 140 bin liraya varan indirim yaptı. 2023 model Tuscon fiyatı haziran ayındaki fiyata gelmiş oldu. Ayrıca kampanyada "Şimdi al, 6 ay sonra ödemeye başla" fırsatı da sunuluyor. Peki, 2023 Hyundai Tuscon fiyatları ne kadar oldu? İşte Hyundai Tuscon ekim 2023 fiyat listesi...

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Hyundai'den ekim fırsatları: Tuscon fiyatı tam 140 bin lira düştü - Resim: 2

Hyundai Tuscon 1.6 T-GDI 180 PS 4x2 Comfort (Benzin) DCT

Satış fiyatı: 1.500.000 TL
Kampanya fiyatı: 1.370.000 TL


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Hyundai'den ekim fırsatları: Tuscon fiyatı tam 140 bin lira düştü - Resim: 3

Hyundai Tuscon 1.6 T-GDI 180 PS 4x2 Prime Plus (RLED+FPS) W/O SR (Benzin) DCT

Satış fiyatı: 1.630.000 TL
Kampanya fiyatı: 1.490.000 TL

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Hyundai'den ekim fırsatları: Tuscon fiyatı tam 140 bin lira düştü - Resim: 4

Hyundai Tuscon 1.6 T-GDI 180 PS 4x4 N-Line (Benzin) DCT

Satış fiyatı: 2.070.000 TL

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