Hyundai'den ekim fırsatları: Tuscon fiyatı tam 140 bin lira düştü
Hyundai, ekim ayına özel popüler SUV modeli Tuscon fiyatlarına indirim yaptı. İşte Hyundai Tuscon fiyat listesi...
Kaynak: Haber3.com
Türkiye'de sıfır otomobil fiyatlarındaki düşüş devam ediyor. Hyundai, ekim ayına özel indirimleriyle dikkat çekti. Marka, Tuscon fiyatlarında 140 bin liraya varan indirim yaptı. 2023 model Tuscon fiyatı haziran ayındaki fiyata gelmiş oldu. Ayrıca kampanyada "Şimdi al, 6 ay sonra ödemeye başla" fırsatı da sunuluyor. Peki, 2023 Hyundai Tuscon fiyatları ne kadar oldu? İşte Hyundai Tuscon ekim 2023 fiyat listesi...
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Hyundai Tuscon 1.6 T-GDI 180 PS 4x2 Comfort (Benzin) DCT
Satış fiyatı: 1.500.000 TL
Kampanya fiyatı: 1.370.000 TL
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Hyundai Tuscon 1.6 T-GDI 180 PS 4x2 Prime Plus (RLED+FPS) W/O SR (Benzin) DCT
Satış fiyatı: 1.630.000 TL
Kampanya fiyatı: 1.490.000 TL
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Hyundai Tuscon 1.6 T-GDI 180 PS 4x4 N-Line (Benzin) DCT
Satış fiyatı: 2.070.000 TL
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