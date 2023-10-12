Hyundai'den ekim fırsatları: Tuscon fiyatı tam 140 bin lira düştü

Türkiye'de sıfır otomobil fiyatlarındaki düşüş devam ediyor. Hyundai, ekim ayına özel indirimleriyle dikkat çekti. Marka, Tuscon fiyatlarında 140 bin liraya varan indirim yaptı. 2023 model Tuscon fiyatı haziran ayındaki fiyata gelmiş oldu. Ayrıca kampanyada "Şimdi al, 6 ay sonra ödemeye başla" fırsatı da sunuluyor. Peki, 2023 Hyundai Tuscon fiyatları ne kadar oldu? İşte Hyundai Tuscon ekim 2023 fiyat listesi...