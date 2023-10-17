Yenilenen Tesla Model 3'ün fiyatı ve özellikleri ortaya çıktı

TESLA MODEL 3 RENK SEÇENEKLERİ

Aerodinamik olarak optimize edilmiş yeni jant seçenekleri de mevcut bulunuyor.

İki donanım seviyesinde de 18 inçlik 'Photon' jantlar standart olarak sunulurken, 19 inçlik 'Nova' jantlar 1.500 sterlinlik bir fiyata sahip.

Her ikisi de 2.000 sterlin değerinde olan Ultra Kırmızı ve Stealth Gri olmak üzere iki yeni renk seçeneği de eklendi.