Yenilenen Tesla Model 3'ün fiyatı ve özellikleri ortaya çıktı
Tesla'nın merakla beklenen yeni Model 3'ü ortaya çıktı. Yenilenen Model 3'ün fiyatı ve özellikleri belli oldu.
Ünlü milyarder Elon Musk'ın sahibi olduğu ABD merkezli elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın güncellenmiş Model 3'ü ortaya çıktı. 677 km'ye kadar menzil sunan otomobilin fiyatı ve teknik özellikleri belli oldu.
Tesla Model 3 sadece en popüler elektrikli otomobillerden biri değil, aynı zamanda en çok satan elektriklilerden biri.
TESLA MODEL 3 SÜRTÜNME KATSAYISI
Yeni makyajın getirdiği dış değişiklikler orijinal Model 3'e kıyasla oldukça ince ve Tesla aracın "şık, düzenli tasarım estetiğine sadık" kaldığı belirtiyor.
Ön kısımda daha ince farlar ve yeniden şekillendirilmiş bir tampon var.
Bu sayede sürtünme katsayısı 0.219'a düşüyor.
Bu katsayı bugüne kadarki Tesla'ların en düşüğü.
Arkada ise yeni C-şekilli farlar, bagaj kapağı boyunca 'Tesla' amblemi, sahte bir arka difüzör ve yeni bir tampon bulunuyor.
TESLA MODEL 3 RENK SEÇENEKLERİ
Aerodinamik olarak optimize edilmiş yeni jant seçenekleri de mevcut bulunuyor.
İki donanım seviyesinde de 18 inçlik 'Photon' jantlar standart olarak sunulurken, 19 inçlik 'Nova' jantlar 1.500 sterlinlik bir fiyata sahip.
Her ikisi de 2.000 sterlin değerinde olan Ultra Kırmızı ve Stealth Gri olmak üzere iki yeni renk seçeneği de eklendi.