Kızları da rekabette
Bir dönem teknoloji dünyasına damgasını vuran rekabetin iki aktörü Steve Jobs ve Bill Gates'in kızları da benzer bir neden ile gündemde.
Biri dünyanın en değerli şirketi olan Apple'ı Apple yapan isimlerin başında gösterilen isim Steve Jobs... Diğer, teknoloji devi Microsoft'un kurucusu Bill Gates.
Bu iki isim teknoloji dünyasına yön vermenin dışında yaşadıkları kıyasıya rekabet ile de sıklıkla basının gündemine oturmuştu. İki teknoloji devinin kurucusunun kızları ise benzer bir rekabetin içinde.
2011 yılında kansere yenik düşen Steve Jobs'un 19 yaşındaki kızı Eve Jobs (solda) ve Bill Gates'in kızı Jennifer Gates (21), ABD'nin en prestijli eğitim kurumlarından biri olan Stanford'un gözde öğrencilerinden. Babalarının izinden giden iki öğrencinin rekabeti ise teknoloji dünyasının oldukça dışında.
KIZLARIN REKABETİ BİNİCİLİKTE
Babalarının aksine kişisel bilgisayar yarışının içinde olmayan ikili okulun binicilik takımının iki gözde sporcusu. Atla engelli atlama alanında sıkı mesai yapan ikili en iyi olmak için genç yaştan beri bu alanda eğitim görüyor. Bu spor dalı ile 6 yaşında tanışan Jennifer Gates'in formunu kaybetmemek için yoğun antrenman yaptığı biliniyor. Palo Alto, Kaliforniya'da büyüyen Steve Jobs'un en küçük kızı Eve Jobs da bu spora genç yaşta gönül verdi.
UCLA'DAN STANFORD'A GEÇTİ
İkili arasındaki rekabet aynı okulda bir araya gelmeleri ile start aldı. Halihazırda Stanford'da eğitim gören Gates, okulun binicilik takımının gözde sporcusuydu. Ancak üniversite eğitimine UCLA'da başlayan Jobs'ın daha sonra kaydını bu okula aldırması ile tatlı rekabet de start almış oldu.