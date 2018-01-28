Kızları da rekabette

KIZLARIN REKABETİ BİNİCİLİKTE



Babalarının aksine kişisel bilgisayar yarışının içinde olmayan ikili okulun binicilik takımının iki gözde sporcusu. Atla engelli atlama alanında sıkı mesai yapan ikili en iyi olmak için genç yaştan beri bu alanda eğitim görüyor. Bu spor dalı ile 6 yaşında tanışan Jennifer Gates'in formunu kaybetmemek için yoğun antrenman yaptığı biliniyor. Palo Alto, Kaliforniya'da büyüyen Steve Jobs'un en küçük kızı Eve Jobs da bu spora genç yaşta gönül verdi.

