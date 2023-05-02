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1 Mayıs'ın bilançosu açıklandı

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İstanbul'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle Taksim'e girmek isteyen 192 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla kutlama yapılmasına izin verilmeyen Taksim'de dün polis yoğun güvenlik önlemleri aldı. Taksim Meydanı polis bariyerleriyle kapatıldı. Meydana çıkan bütün sokaklarda polis ekipleri görev aldı. Buna rağmen farklı noktalarda toplanarak Taksim Meydanı'na yürümek isteyen gruplara polis müdahale etti. Polis ekiplerince yapılan müdahalelerde dün 192 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi. Gözaltı araçlarıyla emniyete götürülen 192 kişi ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

DHA

Etiketler 1 mayıs taksim işçi bayramı gözaltı
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