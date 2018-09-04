1 milyon lira haraç isteyen çeteye operasyon

Bursa’nın İnegöl ilçesindeki bir AVM’de esnaftan 1 milyon lira haraç istedikleri öne sürülen 3 kişi, polisin düzenlediği operasyonla yakalandı.

İnegöl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Büro Amirliği’ne bağlı ekipler, alınan ihbarlar üzerine suç örgütü ve silahlı yağma şebekesi üyesi oldukları iddia edilen V.Y., M.B. ve A.U.’yu teknik ve fiziki takibe aldı. Şüphelilerin AVM’de bazı işyerlerinin sahiplerinden 1 milyon lira haraç istedikleri bilgisine ulaşan polis, AVM’de önlem aldı. Şüpheliler, parayı almaya geldiklerinde polis tarafından yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.