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  3. 09 Ocak 2018 21:15

13 bin turist kapana kısıldı

İsviçre'de ünlü kayak merkezinde 13 bin turist mahsur kaldı.

13 bin turist kapana kısıldı
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İsviçre'deki şöhretli Matterhorn zirvesinin yanında yer alan Zermatt'a giden tüm yollar kapandı, çığ nedeniyle trenle de ulaşım sağlanamıyor. AP, çığ riski nedeniyle kimsenin yerinden kımıldayamadığını bildiriyor.

Avrupa'nın en ünlü kayak pistlerinin bulunduğu İsviçre'de, Zermatt  kayak merkezinde 13 bin turist mahsur kaldı. Amerikan Associated Press (AP) haber ajansı, çığ riski nedeniyle kimsenin yerinden kımıldayamadığını bildiriyor.

Yoğun kar yağışı popüler kayak merkezine giden tüm yolların kapanmasına yol açtı. Zermatt'a tren aracılığıyla da ulaşım sağlanamıyor, düşen çığlar demiryolunu da seçenekler arasından çıkardı.

Halihazırda Valais bölgesindeki Zermatt'tan kimse ayrılamıyor ve kayak merkezine dışarıdan kimse gidemiyor.

Zermatt, ünlü zirve Matterhorn'un hemen yanında yer alıyor. Kayak merkezine giden elektrik hatları koptu, yetkililer kasaba sakinlerinden evlerinden dışarı çıkmamalarını istiyor.

Ekipler İtalya sınırına yakın bölgedeki kasabaya ulaşmak için ekipler büyük çaba harcıyor ancak havadan keşif uçuşları yapılsa da henüz sonuç alınabilmiş değil.

Sosyal medyadan paylaşılan fotoğraflarda, Alplerdeki kasabaya metrelerce kar yağdığı görülüyor.

çığ , isviçre , kayak merkezi
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