14 ilacın satışı durdurulmuştu... İlaç devinden Türkiye açıklaması

İsviçre merkezli Novartis Türkiye'de koah, epilepsi, alzheimer ve migren de dahil olmak üzere 14 ilacın satışını tamamen sonlandırdığını açıklamıştı. Novartis, Türkiye'den çekildikleri iddialarına yanıt verdi.

İsviçre merkezli Novartis firması, ecza depolarına gönderdiği açıklamayla 14 ilacın satışını tamamen sonlandırdığını duyurdu.

Açıklamada, "Aşağıda isimleri belirtilen ürünlerimizin satışları Aralık 2023 tarihi itibarıyla tamamen sonlandırılmıştır. Novartis Türkiye olarak, bahsi geçen ürünlerin stokları bulunmadığı için talepleriniz 1 Ocak 2024 tarihinden itibaren karşılanamayacaktır" denildi.

Novartis Türkiye'den çekiliyor mu ?

Novartis, Türkiye'den çekildiklerine yönelik bilgi ve yorumların tamamının asılsız olduğunu açıkladı.

Novartis'ten yapılan açıklama şöyle:

"Çeşitli ürünlerimiz ile ilgili ilaç depolarına ilettiğimiz bir bilgilendirme mektubunun kamuoyuna yansıması, paydaşlarımızın doğal bilgi taleplerine yol açmıştır. Bu taleplere karşılık vermek adına yapmış olduğumuz ve doğrudan muhataplarına iletilen bilgilendirmeler, basında çeşitli haberlere konu olmuştur. Söz konusu haberlerin bir kısmında ülke operasyonumuz ve faaliyetlerimiz ile ilgili spekülatif yorumların yer almasından ötürü şirketimiz tarafından bu açıklamanın yapılması zorunluluğu hasıl olmuştur. Novartis'in ülkemizden çekildiğine yönelik bilgi ve yorumların tamamı asılsızdır ve gerçeği yansıtmamaktadır.

Novartis olarak hasta ve hasta yakınlarının mağduriyet yaşamaması birincil önceliğimizdir. Bu doğrultuda, 1955'ten beri faaliyet gösterdiğimiz ülkemizde sağlık hizmetlerini iyileştirmeye, hastaların yaşamlarında fark yaratmaya ve paydaşlarımızla birlikte ülkemizin büyümesine ve gelişmesine katkıda bulunmaya devam edeceğimizi kamu oyunun bilgisine saygıyla sunarız."

Euro 33 TL, ilaç kuru 17,55 TL

Euro kurunun şu an 33 lira olduğunu ancak ilaçta geçerli kurun 17,55 TL olduğunu belirten Özcan, ilaç firmalarının son açıklanan yüzde 25'lik zamdan memnun kalmadığını ve birçok ilacın temininde zorluk yaşandığını söyledi.

İstanbul Eczacı Odası'ndan "ciddi risk" uyarısı

İstanbul Eczacı Odası Başkanı Şeker Pınar Özcan, Novartis'in satışını durdurduğu ilaçlar arasında Türkiye'de eşdeğeri olmayan ilaçların da bulunduğunu belirterek, hastalar için ciddi risk ortaya çıkabileceğine işaret etti.

"Diğer ilaç firmaları da durdurma kararı alabilir"

Novartis'in yeni yıl itibarıyla satışını durdurduğu ilaçlara zaten uzun süredir zorlukla ulaşabildiklerini, başka firmaların da benzer şekilde ya satışı tamamen durdurma ya da çok sınırlı arz gibi adımlar attığını belirten Özcan, ilaç krizinin giderek büyüdüğüne dikkat çekti.