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  3. 18 Kasım 2020 19:23

14 yaşında koronavirüse yenik düştü

Adana'nın Karaisalı ilçesinde hastanede koronavirüs tedavisi gören Mehmet Ali Dın (14), hayatını kaybetti.

14 yaşında koronavirüse yenik düştü
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İlçe merkezinde yaşayan Mehmet Ali Dın, bir süre önce rahatsızlanması üzerine hastaneye kaldırıldı. Koronavirüs teşhisi koyulan Dın, tedaviye alındı. Ancak daha sonra entübe edilerek, solunum cihazına bağlandı. Bu sabah durumu ağırlaşan Mehmet Dın, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Mehmet Ali Dın'ın cenazesi, Emirler Mahallesi Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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