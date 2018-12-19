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  3. 19 Aralık 2018 18:48

14 yaşındaki çocuk 8.5 aylık hamile

Adana'da bir hastanede 14 yaşındaki çocuğun 8.5 aylık hamile olduğu ortaya çıktı.

14 yaşındaki çocuk 8.5 aylık hamile
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Adana'da gittiği hastanede 8.5 aylık hamile olduğu ortaya çıkan 14 yaşındaki kız çocuğunu devlet koruma altına alarak yurda yerleştirdi.

Olay Seyhan ilçesine bağlı Döşeme Mahallesi'nde dün meydana geldi. Afre Mehli (14) ve Fedi Hacyusuf (21) 1 yıl önce evlenip Suriye'de yaklaşık 8 yıldır süren iç savaştan kaçarak, bir süre önce Halep'ten Adana'ya geldi. Afre Mehli bu evlilikten hamile kaldı. 8.5 aylık hamile olan Mehli dün rahatsızlanınca kocası, anne ve babasıyla Seyhan Doğum Hastanesi'ne gitti.

Doktor kız çocuğunun kimliğine baktığında 14 yaşında olduğunu görünce muayene edip polise de haber verdi. Hastaneye gelen polis Türkiye'de 18 yaşından küçük kızların evlenmesi suç olduğu için kocayı ve ailesi ile eşini çocuk şube müdürlüğüne götürdü. Kocanın Suriye'de evlendiklerini, orada 12 yaşından sonra evlenmenin serbest olduğunu, Türkiye'deki yasaları bilmediğini söylediği öğrenildi.

Afre Mehli ise anne ve babasının kendisini evlendirdiğini söyledi. Adana Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü harekete geçti. Kız çocuğu 14 yaşında olduğu için ailenin elinden alınarak koruma altına alınıp Sevgi Evleri'ne yerleştirildi. Çocuk burada devlet güvencesinde doğum yaparak 18 yaşına kadar çocuğuyla birlikte Sevgi Evleri'nde kalacak. Devlet hem çocuğu hem de dünyaya getireceği bebeğini koruma altına aldı.

Bu arada, hem kocaya hem de ailelere adli işlem başlatıldığı öğrenildi. Bu olayda savcılık tarafından kocaya ilgili yasanın "çocuğun cinsel istismarı", "reşit olmayanla cinsel ilişki" maddesinden dava açılabileceği, ailelere ise "suça azmettirmek" ya da "yardım etmek" suçlarından dava açılabileceği belirtildi. Konunun davaya dönüşmesi sonrasında da Adana Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünün ise davaya müdahil olarak katılacağı öğrenildi.

İHA

hamile , çocuk , 14 yaşında
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