15 Temmuz kahramanı Albay general oldu

Toplantıda albaylar ile general ve amirallerin terfi dosyaları da karara bağlandı. Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada 6 general ve amiralin bir üst rütbeye, 61 albayın ise general ve amiralliğe yükseltildiği, 8 general ve amiralin görev sürelerinin 1 yıl, 159 albayın ise görev sürelerinin iki yıl süreyle uzatıldığı belirtildi.



Gazi Tuğgeneral



Tuğgeneral ve tuğamiralliğe terfi edilen 61 albay arasında en dikkat çekici isimlerden biri 15 Temmuz darbe girişimi sırasında darbecilerle çatışmaya giren ve öldüğü sanılan Kartaltepe Kışlası Komutanı Piyade Albay Davut Ala oldu. Ala, o gece yaşadıklarını 15 Temmuz Darbe Girişimini Araştırma Komisyonu’na gözyaşları içinde anlatmıştı.



28 paşa emekli edildi



28 general ve amiral ile 107 albayın kadrosuzluk, 1 amiralin ise yaş haddini doldurması nedeniyle emekliye sevk edildiği kaydedildi. Böylece Şura öncesi 196 olan general/amiral sayısı, 228’e yükselmiş oldu.

Görev süresi uzatılan ve terfi ettirilen komutanların tam listesi açıklandı



Şurayla çok sayıda FETÖ mağduruna da iadei itibar niteliğinde terfiler gerçekleştirildi. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde tuğamiralliğe terfi edilen 14 albayın 6’sının FETÖ mağduru olması dikkati çekti. Balyoz Davası sırasında tutuklanan Kurmay Albay Ayhan Türker Koçpınar, Kurmay Albay Ayhan Gedik, Kurmay Albay Şafak Duruer, Kurmay Albay Yavuz Kılıç ve Kurmay Albay Mehmet Cem Okyay ile Askeri Casusluk davası sırasında tutuklanan Kurmay Albay Yalçın Özkütük, tuğamiralliğe terfi edildi. Hava Kuvvetleri Komutanlığı terfi listesinde ise Askeri Casusluk davası sırasında tutuklanan Pilot Kurmay Albay Oğuz Okuyucu ile, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından OHAL KHK’larıyla orduya geri dönüşünün önü açıldıktan hemen sonra TSK’ya geri dönen pilot kurmay albaylar Yaşar Kadıoğlu ve Fidan Yüksel ile 15 Temmuz gecesi Tuğgeneral Semih Terzi’nin Diyarbakır’dan Ankara’ya gelişini geciktiren Pilot Kurmay Albay Özkan Edip Akgülay dikkati çekti.



Sınıf subaylarına terfi



Kara Kuvvetleri Komutanlığı terfi listesinde ise Balyoz davasında tutuklu kalan Kurmay Albay Sami Yüksel dikkati çekiyor. Darbe girişiminden sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da dile getirdiği yalnızca kurmay albayların general ve amiral olmasına yönelik eleştiriler çerçevesinde dün de çok sayıda sınıf subayı da terfi aldı. Çoğu Kara Kuvvetleri Komutanlığı’ndan olmak üzere toplam 28 sınıf subayı tuğgeneral ve tuğamiralliğe terfi edildi.



Terfi ettiler



30 Ağustos’tan geçerli olmak üzere bir üst rütbeye terfi ettirilen general, amiral ve albaylar şöyle:



Kara Kuvvetleri Komutanlığı:



Tuğgeneral: Metin Tokel



Albaylar: Muammer Alper, Altan Er, İsmail Şanlı, Zorlu Topaloğlu, Rasim Yaldız, Mehmet Özeren, Özkan Ulutaş, Selçuk Yavuz, Sami Yüksel, Mahmut Altun, Tuncay Altuğ, Mustafa Erkal Kuzuoğlu, Ersin Kaya, Taner Uysal, Taner Sağıroğlu, Özdemir Şan, Alper Eser, Mehmet Kip, Tamer Atay, Davut Ala, Hakan Öztekin, Kemal Kırış, Aydoğan Budakçı, Hakan Yiğittürk, Mustafa Barut, Ersin Altay, Engin Candaş, Uğur Bülend Acarbay, Sebahattin Türker, Ahmet İbiş, Osman Dirmencioğlu, Mehmet Rifat Alkan, Zafer Yaşar Celep, Nurettin Kutluyuva, İsmail Amanvermez, Osman Alp, Ahmet Yüzbaşıoğulları



Deniz Kuvvetleri Komutanlığı:



Tuğamiraller: Tayyar Ertem, Kadir Yıldız Albaylar: Ayhan Türker Koçpınar, Yalçın Özkütük, Ayhan Gedik, Şafak Duruer,

Yavuz Kılıç, Aykut Manioğlu, İlker Özkan, Mustafa Kaya, Mehmet Cem Okyay, Hakan Ercan, Taner Gün, Fikret Esin,

Recep Erdinç Yetkin, Mehmet Sarı



Hava Kuvvetleri Komutanlığı:



Korgeneral: Atilla Gülan.

Tümgeneral: Mehmet Özlü.

Tuğgeneral: Reha Ufuk Er.

Albaylar: Oğuz Okuyucu, Yaşar Kadıoğlu, Fidan Yüksel, Özkan Edip Akgülay, Necati Gündüz, Coşkun Uçarcılar, Bekir Erdal Özgenç, Bülent Çetin, Gürhan Ergürhan, Sadık Uygur



Emekli oldular



Üç kuvvet komutanının yanı sıra emekli edilen generaller arasında EDOK Komutanı Korgeneral Tahir Bekiroğlu, 5. Kolordu Komutanı Tümgeneral Şenol Alpaslan, 2. Kolordu Komutanı Tümgeneral İzzet Çetingöz, Genelkurmay İletişim Daire Başkanı Tuğgeneral Ertuğrulgazi Özkürkçü, 2. Ana Jet Üssü Komutanı Tuğgeneral Sargun Göktun ve 6. Ana Jet Üssü Komutanı Tuğgeneral Mustafa Rüştü Çelenk de bulunuyor.