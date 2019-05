15 Temmuz'un kritik zanlısı: ''Erdoğan'a, Gül'e ve Davutoğlu'na arz ettim''

Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam eden Genelkurmay Çatı Davasının bugünkü celsesinde 15 Temmuz darbe teşebbüsünün kritik ismi Mehmet Dişli esas hakkında mütalaaya karşı savunmasını yaptı.

34 aydır her türlü insani haktan mahrum, tecrit altında olduğunu ve bu şartlarda savunmasını hazırlamaya çalıştığını belirten Dişli, "Bu durum ülkemizde herhalde ilk kez görülmüyor. Her şeyin farkındayım. Ülkemin içine düştüğü durumu da görüyor ve üzülüyorum. O yüzden rasyonel bir savunma yapacağım ve her şeyi tüm çıplaklığı ile anlatacağım" dedi.

"TSK'YA EN BÜYÜK KÖTÜLÜĞÜ YAPANLAR..."

Burada olmasının nedeninin 15 Temmuz'da yaptıkları veya yapmadıkları değil, TSK'ya ilişkin hayelleri olduğunu öne süren Dişli, mesleki kariyerini anlattıp, şöyle devam etti:

"2002-2003 NATO'da değişim dönüşüm çalışmalarına katıldım. Dönemin Genelkurmay Başkanı Hilmi Özkök tarafından ödüllendirildim. Bu çalışmalarım sebebiyle o zamanki adıyla Proje Yönetim Dairesine getirildim. Birileri, 'Mehmet Dişli'yi buraya kim getirdi? Arkasında kim var?' diye soruyor. Mehmet Dişli'nin arkasında kimse yoktur, sadece başarılı kariyeri vardır. Hayatımın son 16 yılı tüm zamanımı, aklımı, fikrimi TSK'nın değişim dönüşüm ve güçlenmesine adadım. Bu projenin adı TSK 2033'tür ve 500 civarında projeyi kapsamaktadır. Bir avuç insanla başarılan bir mucizenin adıdır. Halen bu projenin arkasındayım. Tek dileğim, buradan çıktıktan sonra da aynı projelere devam etmektir. Dairenin adı daha sonra komutanların onayı ile Stratejik Dönüşüm Dairesi olarak değişti. Birileri sağda solda, 'Neye dönüştürmek istedikleri anlaşılıyor' diyor. Tam da bu riyakar zihniyetin sahiplerinin bu karara imza atanların olması utanç vericidir, ama ben hala aynı yerdeyim ve projelerin arkasındayım. Gizli saklı bir şey yapmadım. Erdoğan, Gül, Davutoğlu'na bizzat tarafımdan arz edildi. Bunların içinde bir tek FETÖ projesi yok. Bu projelere laf söyleyenin alnını karşılarım. Bunlar halen uygulanmaya devam ediyor. Daha geçen Temmuz'da Sayın Cumhurbaşkanı'nın açıkladığı projeler arasında TSK 2033 Programı vardı. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın ABD'de, 'Pentagon'a rakip olacak' dediği Ay-Yıldız karargah projesi bizim hazırladığımız projesidir. Ancak Genelkurmay Başkanlığı'nın alçakça hazırladığı idari tahkikat raporu ile bu daire zan altında bırakılmıştır. Bu raporu yazanlar TSK'ya en büyük kötülüğü yapanlardır."