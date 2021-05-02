15 ülke için PCR testi zorunluluğu kaldırıldı

Yurtdışından gelen yolculardan istenen PCR testi zorunluğunun 15 ülke için kaldırılacağı duyuruldu.

Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü yazısında, "Gelişmeler ışığında salgının ülkeler arasında farklı yaygınlık gösterdiği görülmüştür. Bu kapsamda 15 Mayıs 2021 tarihinden itibaren Hong Kong, Çin, Tayvan, Vietnam, Avustralya, Yeni Zelanda, Singapur, Tayland, Güney Kore, İsrail, Japonya, Birleşik Krallık, Letonya, Lüksemburg, Ukrayna, Estonya’dan kara, hava, deniz yolu ile Türkiye’ye gelen kişilerin Türkiye’ye girişlerde PCR testi istenmemesi husunda bilgilerini ve gereğini arz ederim" denildi.