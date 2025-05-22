Türk denizciler 6,0 büyüklüğündeki depreme denizde yakalandı
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Ege Denizi'nde bu sabah meydana gelen ve İzmir'den Antalya'ya kadar tüm kıyı şeridinde de hissedilen 6,0 büyüklüğündeki deprem sırasında Fethiye açıklarında seyirde olan Türk denizciler o anları kameralara kaydetti.
Bugün sabah saatlerinde Ege Denizi'nde meydana gelen ve Türkiye'den de hissedilen 6,0 büyüklüğündeki depremin yarattığı endişe sürerken deprem anında denizde çekilmiş görüntüler dikkat çekti.
AFAD’ın paylaştığı bilgilere göre Ege Denizinde saat 06.19’da 6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 17.7 kilometre olarak ölçülürken depreme en yakın yerleşim yeri ise 166 kilometre mesafe ile Muğla’nın Datça ilçesi oldu.
Yerin 17.7 kilometre derinliğindeki deprem, Muğla'nın Datça ilçesine 166 kilometre mesafede kaydedilirken, İzmir ve çevre illerde de hissedildi.
Türkiye'de İzmir'den Antalya'ya kadar tüm kıyı şeridinde de hissedilen deprem anında Fethiye açıklarında seyirde olan Türk denizciler o anları kameralara kaydetti.
Türkiye'nin diri fayları gösteren güncellenmiş deprem haritaları:
AFAD'ın son depremler listesi
AFAD'DAN SON DEPREMLER
İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın Türkiye'deki son depremleri listelediği siteye de aşağından ulaşabilirsiniz.
AFAD son depremler listesi için tıklayınız...
KANDİLLİ DEPREM LİSTESİ
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.
Kandilli Rasathanesi'nin son depremler listesi için tıklayınız...
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