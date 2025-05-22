Türk denizciler 6,0 büyüklüğündeki depreme denizde yakalandı

Ege Denizi'nde bu sabah meydana gelen ve İzmir'den Antalya'ya kadar tüm kıyı şeridinde de hissedilen 6,0 büyüklüğündeki deprem sırasında Fethiye açıklarında seyirde olan Türk denizciler o anları kameralara kaydetti.

Bugün sabah saatlerinde Ege Denizi'nde meydana gelen ve Türkiye'den de hissedilen 6,0 büyüklüğündeki depremin yarattığı endişe sürerken deprem anında denizde çekilmiş görüntüler dikkat çekti. AFAD’ın paylaştığı bilgilere göre Ege Denizinde saat 06.19’da 6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 17.7 kilometre olarak ölçülürken depreme en yakın yerleşim yeri ise 166 kilometre mesafe ile Muğla’nın Datça ilçesi oldu. Yerin 17.7 kilometre derinliğindeki deprem, Muğla'nın Datça ilçesine 166 kilometre mesafede kaydedilirken, İzmir ve çevre illerde de hissedildi. Türkiye'de İzmir'den Antalya'ya kadar tüm kıyı şeridinde de hissedilen deprem anında Fethiye açıklarında seyirde olan Türk denizciler o anları kameralara kaydetti. Türkiye'nin diri fayları gösteren güncellenmiş deprem haritaları: Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) 7 Mayıs 2025 tarihinde yayınladığı ve diri fayların tek tek gösterildiği Türkiye’nin güncellenmiş Deprem Tehlike Haritası Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) 7 Mayıs 2025 tarihinde yayınladığı ve diri fayların tek tek gösterildiği Türkiye’nin güncellenmiş Deprem Tehlike Haritası AFAD'ın son depremler listesi İşte Türkiye'nin diri fayları gösteren güncellenmiş deprem haritasıHaber AFAD'DAN SON DEPREMLER İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın Türkiye'deki son depremleri listelediği siteye de aşağından ulaşabilirsiniz. AFAD son depremler listesi için tıklayınız... KANDİLLİ DEPREM LİSTESİ Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz. Kandilli Rasathanesi'nin son depremler listesi için tıklayınız...