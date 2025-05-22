Piyasalar fena karıştı: Dolar ve Euro durdu, altın ve Bitcoin uçuyor

Dolar ve Euro'nun Türk Lirası karşısındaki zirvede sürdürdüğü yatay seyir devam ederken Mayıs ayının son günlerine yeniden yükselişe geçen altın fiyatlarına Bitcoin de katıldı... geçerek son 1 haftanın zirvesine ulaştı... İşte Dolar, Euro, Sterlin, altın, gümüş, Bitcoin ve Ethereum'da son durum...

Başta Dolar ve Euro olmak üzere yabancı para birimlerinin Türk Lirası karşısında zirvedeki yatay seyri devam ederken, 2025 yılında rekor kırmaya doyamayan ancak Mayıs ayında düşüş eğilimine giren altın fiyatları ve şimdi de Bitcoin bir anda yükselişe geçti.

Hem küçük, hem de büyük yatırımcının güvenli limanı altın Mayıs ayındaki düşüş eğilimine nokta koyarak son 1 haftanın en yüksek seviyesine ulaşırken, ABD'de stabilkoin tasarısının Senato'daki usul oylamasından onay almasıyla kripto para piyasası da alev aldı.

Altın küresel belirsizlikler, dünya merkez bankalarının para politikalarına ilişkin soru işaretleri ve artan güvenli liman talebiyle birlikte adım adım yükselişini sürdürürken, ABD'de GENIUS Yasası olarak bilinen stabilkoin tasarısının Senato'da önemli bir usul oylamasını 15 Demokrat üyenin Cumhuriyetçilere destek vermesiyle geçmesinin ardından Bitcoin fiyatı rekor kırdı.

Bitcoin fiyatının rekor kırmasında, spot bitcoin borsa yatırım fonlarına bu ay toplam 3.6 milyar dolar net yatırım girişi sağlanmış olması da rol oynadı.

Döviz, altın ve kripto paralarda son rakamlar

İşte 22 Mayıs Perşembe günü 14:00 itibariyle piyasalarda son durum:

Dolar: 38,92 TL

Euro: 44,11 TL



Dün Doların satış fiyatı 38,80 TL, Euro'nun satış fiyatı ise 44,05 TL olmuştu.

Ons altın: 3.300 Dolar

Gram altın: 4.120 TL

Çeyrek altın: 6.810 TL

Cumhuriyet altını: 28.032 TL

Gümüş: 41,38 TL

Bitcoin: 110.835 Dolar

Ethereum: 2.659 Dolar

Haber3.com Haber Merkezi