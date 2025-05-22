  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. İmamoğlu'nun hatsız olarak bulunan cep telefonunun sırrı çözüldü

İmamoğlu'nun hatsız olarak bulunan cep telefonunun sırrı çözüldü

İmamoğlu'nun hatsız olarak bulunan cep telefonunun sırrı çözüldü
Güncelleme:

CHP lideri Özel, bir itirafçının ihbarıyla hatsız olarak bulunan ve Ekrem İmamoğlu'na ait olduğu iddia edilen cep telefonunun, İmamoğlu'nun 5 yıldır kullanmadığı telefonu olduğunu açıkladı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında Ekrem İmamoğlu'nun kayıp olarak aranan cep telefonu, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan bir kişinin, telefonun yerini ihbar etmesiyle ele geçirilmişti.

Sim kartsız olarak ele geçirilen cep telefonunun inceleme altına alındığı açıklanmıştı.

İstanbul Pendik'te dün akşam düzenlenen ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun 23 Mart tarihinde tutuklanmasının ardından başlayan Millet İradesine Sahip Çıkıyor mitinginin altıncısında konuşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İmamoğlu'nun cep telefonuyla ilgili olarak "O telefon zaten Ekrem İmamoğlu'nun Beylikdüzü Belediye Başkanı'yken kullandığı, İBB Başkanı olunca kasaya koyup beş yıldır hiç açmadığı telefon. Telefon bulduk diye sevinenlere sesleniyorum, telefonu icat eden Grahambel bile sizin kadar sevinmedi." dedi.

Özel'in Pendik mitingindeki konuşmasından satır başları şu şekilde;

"Şimdi de "telefon bulduk, yeniden soruşturma açılacak" diyorlar. Buldukları telefon da Ekrem Başkan'ın Beylikdüzü Belediye Başkanı iken kullandığı, İBB Başkanı olunca özel kaleme teslim ettiği ve beş yıldır hiç açmadığı, içinde bir bilgi belge olmayan telefon. Şimdi bu telefon konusunu algı yönetimi için iki gündür gündeme getiriyorlar. Bütün Türkiye'ye sesleniyorum. Yalan söylüyorlar. Telefon buldum diye sevinenlere de sesleniyorum, telefonu icat eden Grahambel bile sizin kadar sevinmedi. Ekrem Başkan masumdur, ben de sonuna kadar kendisine kefilim."

İktidara sesleniyorum. Bir hata yaptınız, bari geri dönün. Bu yanlıştan dönerseniz bir yanlıştan dönmüş olur, özür dilersiniz. Bu yanlıştan dönmezseniz bir darbeci olarak tarihe yazılır, cuntacı olarak kalırsınız. Israr ettikçe hem kendinizi hem milleti bitiriyorsunuz.

Korkunun ecele faydası yok. Siz gidecekseniz, Türkiye'nin yeni cumhurbaşkanı Ekrem İmamoğlu olacak.

(Volkan Konak'ın ölümünün ardından çirkin ifadeler kullanan, Kocaeli'nde görevlendirilen Çatalca eski müftüsü) O eski müftüye söylüyorum. Kimse senin arkanda duramadı. Biz Türkiye'nin en büyük ailesiyiz. Bu partinin üyeleri Kocaeli'nde de var. Ya orada haddini bileceksin ya da senin peşini bırakmayacağız.

TÜİK'e göre göre enflasyon rekamlarına bakınca Ocak ayında açılanan 22 bin TL asgari ücret şu an 19 bin TL'ye gerilemiş oldu. Yarından itibaren bütün işçi sendikası ve konfederasyonunu ziyaret takvimimize alıp, asgari ücrete temmuz ayında hakikatli bir ara zam için çalışmaları başlatmaya karar verdik."

text-ad
Etiketler cep telefonu özgür özel CHP chp'nin cumhurbaşkanı adayı cumhurbaşkanı adayı istanbul ibb İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekrem imamoğlu
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Yabancı turistler Antalya açıklarında büyük bir sürpriz yaşadı Yabancı turistler Antalya açıklarında büyük bir sürpriz yaşadı Survivor'dan diskalifiye edilen Almeda'dan olay olacak itiraf Survivor'dan diskalifiye edilen Almeda'dan olay olacak itiraf Dünyaca ünlü tenisçi ve güzel oyuncu Bodrum'da buluştu Dünyaca ünlü tenisçi ve güzel oyuncu Bodrum'da buluştu AK Parti'nin Ekonomi kurmayı Zeybekçi'nin 5 bin TL'lik konut kirasına tepki yağdı AK Parti'nin Ekonomi kurmayı Zeybekçi'nin 5 bin TL'lik konut kirasına tepki yağdı Hafta sonunun keyfini çıkarın: Yağmurlar geri geliyor! Hafta sonunun keyfini çıkarın: Yağmurlar geri geliyor! Tam 4 kez uzaklaştırma kararlı cani eski eş genç kadını çalıştığı hastanede katletti! Tam 4 kez uzaklaştırma kararlı cani eski eş genç kadını çalıştığı hastanede katletti! Zararım karşılandı deyip, Eylem Tok ve oğlu hakkındaki şikayetini geri çekti! Zararım karşılandı deyip, Eylem Tok ve oğlu hakkındaki şikayetini geri çekti! Son erken genel seçim anketinin sonuçları açıklandı Son erken genel seçim anketinin sonuçları açıklandı Tottenham ile Manchester United finalinde gülen taraf Tottenham oldu Tottenham ile Manchester United finalinde gülen taraf Tottenham oldu Sahipsizler dizisinde büyük tepki çeken tecavüz sahnesi! Sahipsizler dizisinde büyük tepki çeken tecavüz sahnesi!
Didem Arslan Yılmaz, ölüdürülen 15 yaşındaki Şükür'ün babasını stüdyodan kovdu! Didem Arslan Yılmaz, ölüdürülen 15 yaşındaki Şükür'ün babasını stüdyodan kovdu! Özel halk otobüsleri kontak kapatıyor; İBB önlemlerini aldı Özel halk otobüsleri kontak kapatıyor; İBB önlemlerini aldı CHP'li Asu Kaya, İYİ Partili vekilin skandal mesajı için sessizliğini bozdu! CHP'li Asu Kaya, İYİ Partili vekilin skandal mesajı için sessizliğini bozdu! Google'dan kritik güvenlik uyarısı: ''Bu e-postayı derhal silin!'' Google'dan kritik güvenlik uyarısı: ''Bu e-postayı derhal silin!'' Prof. Dr. Şener Üşümezsoy'dan Prof. Dr. Naci Görür'e sert tepki! Prof. Dr. Şener Üşümezsoy'dan Prof. Dr. Naci Görür'e sert tepki! Ünlü oyuncu Teşkilat dizisinden neden ayrıldığını ilk kez açıkladı Ünlü oyuncu Teşkilat dizisinden neden ayrıldığını ilk kez açıkladı TMSF Anadolu'nun en büyük şirketini satışa çıkardı TMSF Anadolu'nun en büyük şirketini satışa çıkardı Kana doymayan İsrail'in ateşkes şartı belli oldu; Netanyahu açık açık tehdit etti Kana doymayan İsrail'in ateşkes şartı belli oldu; Netanyahu açık açık tehdit etti Duba restoranın halatları koptu, müşteriler ve personel suların ortasında kaldı Duba restoranın halatları koptu, müşteriler ve personel suların ortasında kaldı