Prof. Dr. Şener Üşümezsoy'dan Prof. Dr. Naci Görür'e sert tepki

Marmara Denizi'nde 23 Nisan'da Silivri açıklarında meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremi 3 hafta öncesinden doğru tahmin eden Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, katıldığı canlı yayında Prof. Dr. Naci Görür'ü eleştirdi.

Marmara Denizi'nde 23 Nisan'da Silivri açıklarında meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından Türkiye'nin ünlü yerbilimcileri arasında başlayan görüş ayrılıkları devam ediyor.

6,2 büyüklüğündeki depremi 3 hafta öncesinden büyüklüğü ve merkez üssü ile birlikte doğru tahmin eden Prof. Dr. Şener Üşümezsoy katıldığı bir canlı yayında Prof. Dr. Naci Görür'ü hedef aldı.

Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, Prof. Dr. Naci Görür’ün 1999’dan bu yana öne sürdüğü hiçbir senaryonun gerçekleşmediğini iddia etti.

23 Nisan 2024’te meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremin bölgedeki önemli bir fay parçasını kırdığını belirten Üşümezsoy, şu ifadeleri kullandı:

“Bu deprem, yaklaşık 30 kilometrelik bir fay segmentini kırdı. Silivri açıklarından başlayan bu fay, Kumburgaz açıklarında sona eriyor. Yaklaşık 300 kilometrekarelik bir alan, 10 kilometre derinliğe kadar 30 santimetre yer değiştirdi. Sonrasında yaşanan 4.0 ve 5.0 büyüklüğündeki sarsıntılar, bu kırılmanın uç noktalarında meydana gelen artçılardır.”

Üşümezsoy ayrıca, Kumburgaz ile Küçükçekmece arasında varsayılan ikinci bir fay hattı bulunmadığını ve bu bölgede artçı sarsıntıların gözlemlenmemesinin bunun göstergesi olduğunu dile getirdi.

Üşümezsoy, depremin ardından stresin diğer hatlara aktarılmadığını savunarak, “Silivri, Yeşilköy, Adalar hattına herhangi bir stres aktarımı olmadı. Bu da 6.2’lik depremin ardından bölgede biriken tüm stresin boşaldığını gösteriyor,” dedi.

Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, son olarak Prof. Dr. Naci Görür’ün deprem uyarılarını eleştirerek Görür’ün 1999 yılından bu yana Marmara Denizi’nde 7 ila 7.5 büyüklüğünde bir deprem beklediğini hatırlattı ve "Söylediği hiçbir senaryo çıkmadı. 7-7.5 dediler, olmadı" ifadelerini kullandı.