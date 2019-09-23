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  3. 23 Eylül 2019 19:23

15 yaşındaki çocuk iş cinayetine kurban gitti

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde çocuk yaşta çalıştırılan Davut Ulaş Kayacan, tepsi dolabının üstüne baskı yapması sonucu pastanenin yük asansöründe havasız kalarak yaşamını yitirdi.

15 yaşındaki çocuk iş cinayetine kurban gitti
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Denizli'de iş cinayeti, saat 15.00 sıralarında, Şemikler Mahallesi 3073 Sokak'taki pastanede meydana geldi.

Pastanede çalışan Davut Ulaş Kayacan, zemin kattan bodrum kattaki depoya tepsi dolabını indirmek için yük asansörüne bindi. Asansörün hareket ettiği sırada dolaptaki tepsi yerinden çıkıp asansörle dolap arasında sıkıştı. Bu sırada tepsi dolabı, Kayacan'ın üzerine gelerek baskı yaptı. Havasız kalan Kayacan, hareketsiz kaldı. Olayı fark eden diğer çalışanlar asansörü durdurup, sağlık ekiplerine ihbarda bulundu. Olay yerine, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkartılan Kayacan, ambulansla, Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Kayacan doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

DHA

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